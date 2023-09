Hinweisschilder für neuen Radweg durch Gevelsberg

Gevelsberg. Damit Radfahrerinnen und Radfahrer den richtigen Weg finden, bekommt der schon fertige Radweg-Teil in Gevelsberg bald Hinweisschilder.

Bis der Radweg von der Ruhr zur Wupper durchgängig befahrbar ist, wird es noch eine Weile dauern. Für das Teilstück durch den Silscheder Tunnel müssen bekanntlich noch Artenschutzbelange geklärt werden. Ansonsten gibt es verschiedene Bauträger, die die aneinander anschließenden Abschnitte unterschiedlich schnell realisieren.

Das wirft vor allem bei einigen älteren Mitbürgern die oft nicht ganz ohne Zynismus vorgetragene Frage auf: Werden wir den vollständigen Radweg von Anfang bis Ende noch befahren können? In der jüngsten Sitzung des Stadtrats in Gevelsberg brachte das frühere Ratsmitglied Werner Engelhardt von der Bürgertribüne aus daher die Anregung ein, für die jetzt schon fertigen Teilstücke wenigstens Schilder aufzustellen, die auf die schon befahrbaren Abschnitte hinweisen. Hierbei ging es konkret um den Abschnitt, den die Stadt Gevelsberg vom Bahnhof West bis zum Schwelmer Tunnel bereits fertiggestellt hat.

Dazu heißt es auf Nachfrage der Redaktion im Rathaus: „Bereits vor Eröffnung des Radweges wurde vom Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Gevelsberg geprüft, an welchen Stellen eine provisorische Beschilderung errichtet werden kann.“ Die Anbringung sei zeitnah vorgesehen. Die Hinweisschilder sollen laut Stadt an der Straße In den Weiden im Kreuzungsbereich mit der Privatstraße Am Erlenfeld aufgestellt. Darüber hinaus erfolge ein weiteres Hinweisschild in Höhe des Gebäudes Am Erlenfeld 8.

