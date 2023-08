Historischer Stadtrundgang: Schwelms Originale erwarten Euch

Schwelm. Zum 20. Mal findet der Historische Stadtrundgang statt: gute Gelegenheit, die Schwelmer Originale kennenzulernen. So einfach ist’s, dabei zu sein

„Tesamen sitt vi Heemefeß“ – getreu dem aktuellen Heimatfestmotto können sich am Freitag, 18. August, alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner von Schwelm (und drum herum) zusammen zum Historischen Stadtrundgang durch Schwelm treffen. Und das bereits zum 20. Mal.

Die ersten Rundgänge, kurz nach dem Millenium, fanden ausschließlich im Herzen der Schwelmer Altstadt statt. Seit 2009 hatte dann jede der Nachbarschaften die Möglichkeit, den jährlichen Rundgang in ihrem Vereinsbezirk auszurichten Zum „Jubiläumsrundgang“ trifft man sich in diesem Jahr im Nachbarschaftsgebiet der Brunner Nohberschaft.

Um 17 Uhr geht es am Vereinsheim der Schwelmer Schützen in der Dr.-Möller-Straße 1 los, wo die Brunner Nohbern dann um 18 Uhr, gemeinsam mit der Dachorganisation der Schwelmer Nachbarschaften, den offiziellen Teil des Rundgangs einläuten werden.

Michael Frielingsdorf übernimmt

Der amtierende Obernachtwächter Christian M. Fasel aus der Gesellschaft Oberstadt übergibt dann an seinen Amtsnachfolger Michael Frielingsdorf aus der Nachbarschaft Linderhausen – traditionell also an die Nachbarschaft, die den Gesamtsieg des letzten Heimatfestumzugs für sich entscheiden konnte.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt „Das Panikorchester“ sowie der Nachbarschaftschor „De Nohbern“. Vorträge während des Rundgangs finden unter anderem am Helios Klinikum, den Roten Bergen und am Brunnenhäuschen statt. Zu den Symbolfiguren Kaal und Krißjan sollen erneut Mirko Enkhardt und Andreas Jautze ernannt werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Eine Voranmeldung zum Historischen Stadtrundgang ist nicht von Nöten. Für Verpflegung vor und nach dem Rundgang ist selbstverständlich gesorgt und bei gutem Wetter kann bis spät in die Nacht gefeiert werden.

Bevor man sich eine Woche später, am Samstag, 26. August, ab 18 Uhr auf dem Heimatfestabend im Leo-Theater wieder trifft, dürfen am Samstag, 19. August, auch noch „die Kleinen“ zur 1. Historischen Stadtrallye ran. Die Rallye ist zwischenzeitlich komplett ausgebucht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm