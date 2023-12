Unwetter: Strömungsretter aus Gevelsberg alarmiert

Gevelsberg Die Unwetterlage hält die Rettungskräfte in Atem: Die Strömungsretter und die Drohnengruppe der Feuerwehr Gevelsberg wurden alarmiert.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gevelsberg zu drei Einsätzen gerufen.

Zunächst rückten die Kräfte der Hauptwache zu einem Wassereinbruch in einem Gebäude aus. Vor Ort drückte aufgrund einer ausgefallenen Pumpe Grundwasser durch die Kellerbodenplatte in das Kellergeschoss. Die Pumpe konnte wieder in Betrieb genommen werden und das eindringende Grundwasser konnte aus dem Keller befördert werden.

Darauffolgend unterstützte die Alarmbesatzung den Rettungsdienst beim Transport eines Notfallpatienten in Form einer Tragehilfe.

Am Nachmittag wurden dann die Strömungsretter und die Drohnengruppe zusammen mit weiteren Einheiten aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Feuerwehr Hagen zu einer überörtlichen Hilfeleistung in Herdecke gerufen. Die angeforderten Einsatzkräfte sammelten sich in einem Bereitstellungsraum in Herdecke, wurden aber nicht tätig und konnten aus dem Einsatz wieder entlassen werden.

