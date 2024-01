Hochzeitsmesse in Ennepetal: Alles für den schönsten Tag

Ein Hochzeitspaar an einem Tisch (Symbolfoto). Die „Trau(m)tage Hochzeitsmesse“ findet wieder im Industriemuseum in Ennepetal statt.

Ennepetal Die „Trau(m)tage Hochzeitsmesse“ findet wieder in Ennepetal statt. Wer eine Hochzeit plant, sollte sich den Termin vormerken.

Um den schönsten Tag im Leben entsprechend planen zu können, ist Organisation die halbe Miete. Was kommt zuerst: Location oder Termin? Wann startet die Suche nach dem idealen Hochzeitsoutfit? Gibt es das perfekte Datum?

Damit die Planung aufgeht, können Hochzeitsmessen ein guter Wegweiser sein. Veranstalter und Aussteller der einmal jährlich stattfindenden „Trau(m)tage Hochzeitsmesse“ stecken nun selbst in der heißen Vorbereitungsphase, um am Sonntag, 21. Januar, im Industriemuseum Ennepetal Braut, Bräutigam, Trauzeugen, Schwiegereltern und allen Interessierten mit Rat zur Seite zu stehen.

Für die Braut hat das Brautkleid wohl oberste Priorität. Foto: Marian Kuhnig / WP

Zwischen 11 und 17 Uhr stehen am Sonntag mehr als 20 Aussteller für die Gäste in der offiziellen Traulocation der Stadt Ennepetal, in der Neustraße 53, Rede und Antwort. Egal, ob standesamtliche, kirchliche oder freie Trauung, die Aussteller sind auf alle Eventualitäten vorbereitet. Somit werden jegliche Stilvorlieben und Kleidergrößen durch eine Vielfalt an Kleidern, Röcken, Tops, Jacken, Jumpsuits oder Hosen abgedeckt. „Der Schwerpunkt liegt aber auf Hochzeitskleidern in verschiedensten Stilen“, erzählt Marian Kuhnig, Medien- und Webdesigner von „Mk-Design“. Seiner Mutter, Ramona Kuhnig, kam vor Jahren die Idee zur „Trau(m)tage Hochzeitsmesse“. Seitdem findet die Messe jedes Jahr statt und Marian Kuhnig pflegt die Internetpräsenz seiner Mutter.

Hauptzeit der Hochzeitsmessen ist jetzt

Besonders Januar und Februar gelten als die perfekten Monate für Hochzeitsmessen. „Viele Organisatoren bieten auch im Oktober Hochzeitsmessen an“, berichtet der 22-Jährige. Und auch seine Mutter Ramona Kuhnig, Gründerin und Inhaberin des Floristikgeschäfts „Ideenschmiede“ in Sprockhövel, bot in der Vergangenheit gemeinsam mit weiteren Akteuren eine zweite „Trau(m)tage Hochzeitsmesse“ im Oktober an. Doch damit Brautpaare und Beteiligte erste Vorkehrungen frühestmöglich einleiten und sich entspannt an das Thema „Hochzeitsplanung“ herantasten können, etablierten sich die beiden Wintermonate als Hauptsaison.

Auf einen umfassenden Einblick in verschiedenste Dekomöglichkeiten können sich die Messebesucher freuen. Foto: Marian Kuhnig / WP

Am kommenden Sonntag zeigt Ramona Kuhnig einen kleinen Teil ihrer täglichen Arbeit. Hochzeitsfloristik, Tischdekoration oder auch Blumendeko für die verschiedensten Anlässe gehören zum Tagesgeschäft der Floraldesignerin.

Für einen Fundus an kleinen und großen Schmuckstücke ist gesorgt. Foto: Marian Kuhnig / WP

Weitere Aussteller

Auch die perfekte Hochzeitskleidung muss gefunden, individuell angepasst und charakteristisch für die Person herausgearbeitet werden. Dafür sind gleich drei Brautboutique-Vertreter vor Ort, die Sicherheit, Vertrauen und Selbstbewusstsein in die zunächst ratlosen Gesichter zaubern können: „Mayalinn-Weddingwear“ aus Wuppertal steht für Nachhaltigkeit, Ästhetik sowie Persönlichkeit. Bei „Brautschmiede Herdecke“ kommt eine Wohnzimmeratmosphäre auf: Gemütlich und ohne Druck nimmt sich das Team Zeit für die Braut. Zuletzt trumpft „Bebride Essentials“ aus Dülmen mit ihrem großen Netzwerk an Hochzeitsdienstleistern auf, wodurch jede Hochzeitsplanung gelingen sollte. Die Herren sind beim Wuppertaler Team von „Hosen Sacco Etage“ sowie bei Designern des Bochumer „Eiskirch Atelier“ in besten Händen.

Bleiben wir bei den Händen: Wie sieht es mit den Trauringen aus? Symbolische Bedeutung besitzt der Ring aller Ringe, der individuell zu beiden Ehepartnern passen und dennoch einheitlich sein sollte. Hierzu beraten die Mitarbeiter von „Juwelier Haarhaus“ aus Gevelsberg.

Natürlich darf das passende Styling nicht fehlen, weshalb sich „Lina on Tour“ aus Schwelm, „Pam-Beautyfee“ aus Radevormwald und „Brautstylistin NRW“ gerne Zeit für Fragen und Gespräche nehmen. Auch sind die professionellen Fotografen Beba Ilic, Florian Schlebusch und Christian Menning vertreten, die die schönsten Momente der Hochzeit einfangen, während im Hintergrund musikalische Unterhaltung bei Laune hält. Dabei stellen sich die Eventsängerin Stefanie Vormschlag, der Hochzeitssänger und DJ Steven Liebrand sowie DJ Rolf mit Hörproben und individueller Beratung vor - Unterhaltung pur, verknüpft mit ganz besonderen Klängen einer Saxofoneinlage. Als weiteres großes Highlight präsentiert Marc Alexander Gross von „Happy Bulli Booking“ den beliebten VW T1 Bulli. Als Brautwagen beschert der Klassiker unvergessliche Rundfahrten für das Brautpaar.

Welche Worte bieten sich für eine Traurede an? Wenn einmal die richtigen Worte fehlen, unterstützen die freien Trauredner Tanja Müller von „Herzenverse“ aus Hagen und der „Fiete“ aus Wuppertal. Ganz nach dem Motto: „Alles kann, nichts muss“ formulieren sie nach individuellen Wünschen für den schönsten Tag des Paares. Zu den richtigen Speisen und Getränken beraten der Cateringanbieter „Mille Gusti“ aus Solingen und die Konditorei „Kartenberg“ aus Ennepetal. Den süßen Zahn verwöhnt eine Candy Bar, die besonders die Kinder anziehen könnte. Die Kleinen können sich während der Messe bei einer Gesichtsbemalung von „The Sisters“ bespaßen lassen. Somit bietet die Veranstaltung für jedes Alter eine geballte Ladung verschiedenster Sinneseindrücke.

Noch Tickets erhältlich

Die Tickets für die Hochzeitsmesse sind auf maximal 6000 Stück limitiert, weiß Marian Kuhnig. „Aber es sind noch genügend Tickets da. Wer also ein Ticket haben möchte: Es sieht noch gut aus“, erzählt der junge Mitorganisator und lacht. Tickets kosten im Vorverkauf 6 Euro und an der Tageskasse 8 Euro. Ein Ticket, das offene Fragen klären, Inspirationen wecken und Kontakte zu ersten Hochzeitsdienstleistern garantiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm