Hohe Auszeichnung für Ennepetaler Karl Erich Reuter

Ennepetal. Hohe Auszeichnung für Karl Erich Reuter aus Ennepetal. Er erhielt von der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew die Ehrennadel mit Diamant.

Karl Erich Reuter erhielt auf der Delegiertenversammlung der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V. (DVMB) am 23.10.2021 die Ehrennadel mit Diamant. Diese Auszeichnungen erhalten Engagierte bei 30-jährigem Engagement in der DVMB.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

1985 gründete er die Morbus-Bechterew Gruppe Ennepetal-Gevelsberg-Schwelm und war dort 10 Jahre Gruppensprecher. Weitere Stationen innerhalb der DVMB verliefen u.a. vom Landesvorsitz in NRW über die Mitgliedschaft im Bundesvorstand der DVMB bis hin zum Stiftungsbeirat der DVMB Stiftung.

Lesen Sie auch: Ennepetaler Kinderschänder geht ins Gefängnis

Karl Erich Reuter dankte dem Bundesvorstand für die Auszeichnung und zog einen kleinen Rückblick: „Viele Ämter hatte ich innerhalb der DVMB auf Bundes- und Landesebene inne. Dabei waren es immer die menschlichen Kontakte, die mir am meisten gutgetan haben. Auch wenn es mir am Anfang schwergefallen ist, mit der Diagnose klar zu kommen, so konnte ich doch im Laufe der Jahre erfahren, dass es ohne Morbus Bechterew viele bereichernde Begegnungen und Austausche nicht gegeben hätte.“ sagt Karl Erich Reuter. Sein Engagement ist nicht nur für die DVMB ungebrochen.

Vor Ort ist er bis heute als Vorsitzender des Behindertenbeirates der Stadt Enneptal aktiv.

Infos zur DVMB gibt es unter: www.bechterew.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm