Hohe Spendensumme für Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis

Vorne links Michael Hedtkamp, stv. Vorstandsvorsitzender der Sparkasse an Ennepe und Ruhr mit Schulleitungen der Schulen sowie den Vorsitzenden und Stellvertretern der Fördervereine aus Gevelsberg, Ennepetal, Wetter und Breckerfeld während der Spendenübergabe.

Gevelsberg/Ennepetal. Dieses Geld können die Fördervereine der Schulen gut gebrauchen: Wichtige Spende der Sparkasse

Sparen, gewinnen, Gutes tun. Mit dem Verkauf von insgesamt 287.538 Losen im Geschäftsgebiet der Sparkasse an Ennepe und Ruhr wurden auch in diesem Jahr die Fördervereine der Schulen aus Gevelsberg, Ennepetal, Wetter (Ruhr) und Breckerfeld unterstützt. So erhält jeder Förderverein einer Grundschule 2500 Euro und jeder Förderverein einer weiterführenden Schule 3000 Euro.

Die stolze Spendensumme wurde kürzlich im Sparkassen-Ennepe Finanzcenter in Gevelsberg von Michael Hedtkamp, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Sparkasse an Ennepe und Ruhr, an die Mitglieder der Fördervereine überreicht.

Anschließend hielt Dr. Brigitte Bäuerlein, die als freiberufliche Oecotrophologin arbeitet, einen spannenden Vortrag zu den Themen „Wie sollte ein Schulkind ernährt sein, damit es aktiv und leistungsfähig bleibt?“ und „Wie ist die aktuelle Verpflegung der Kinder durch die Schulkantinen?“

Hierbei kam ein interessanter Austausch zustande, indem die Schulleitungen sowie die Vorsitzenden und Stellvertreter der Fördervereine noch einige wertvolle Tipps und Tricks von der Oecotrophologin Dr. Brigitte Bäuerlein erhielten.

Auch in Zukunft wird die Sparkasse wichtige Projekte und Anliegen in der Region unterstützen und wirbt um Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger: „Möchten auch Sie sparen, gewinnen und gleichzeitig etwas Gutes für die Region tun? Dann verschenken oder kaufen Sie doch Lose der Sparlotterie. Dabei gibt es zudem viele hochwertige Preise zu gewinnen. Es lohnt sich.“

So einfach ist es, gemeinnützige Projekte in der Region zu unterstützen: Von jedem Sparlotterie-Los, das 6 Euro kostet, gehen zunächst 4,80 Euro auf das Sparkonto des Käufers. 1,20 Euro sind der Lotteriebeitrag, davon werden mit 90 Cent die Gewinne finanziert und 30 Cent bleiben für den guten Zweck übrig.

