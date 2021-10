Teamleiter Marcel Walde (rechts) erläutert den Gästen um Olvin Aníbal Villalobos Velásquez (Zweiter von rechts) und Dirk Steimmel (Zweiter von links) Details der Intensivpflege im Haus am Fritz und schildert die Anforderungen, die an Pflegerinnen und Pfleger gestellt werden.

In Beatmungs-WG informiert Hoher Besuch: Arbeitsminister von Honduras in Ennepetal

Ennepetal. Ein besonderer Gast weilte am Montag in Ennepetal: Der Arbeitsminister von Honduras besuchte mit einer Delegation die Beatmungs-WG „Haus am Fritz“.

Der hohe und weit gereiste Besuch informierte sich über die Einrichtung an der Fritz-Reuter-Straße. Besonders im Fokus stand für Arbeitsminister Olvin Aníbal Villalobos Velásquez und seine Begleiter die Arbeit und Ausbildung der Pflegekräfte.

Anlass des Besuchs ist eine Kooperation des Bundesverbands medizinischer Hilfsberufe mit dem zentralamerikanischen Land. Etwa 80 bis 100 Honduraner sollen im Rahmen des Projekts „Mitsprache“ nach Deutschland kommen, um hier eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zu absolvieren. Zur Vorbereitung auf den großen Schritt lernen die Auszubildenden in ihrem Heimatland ein Jahr lang Deutsch und erhalten – im ersten Halbjahr auf Spanisch, im zweiten auf Deutsch eine umfassende Einführung in die Ausbildung. In Deutschland leben die Honduraner in kleinen WGs und sollen neben der fachlichen Ausbildung ihre Sprachkenntnisse ausbauen und die Kultur kennenlernen.

„Ziel des Projekts ist es, etwas gegen den Personalnotstand in der Pflege zu tun“, erklärte Dirk Steimmel, der Vorstandsvorsitzende des MDH. Er betonte, dass die ausgebildetenden Pflegekräfte im Idealfall in Deutschland bleiben und in ihrem Beruf arbeiten, sich gegebenenfalls noch weiter fortbilden. Denjenigen, die zurück nach Honduras möchte, stehe das natürlich frei, so Steimmel. In ihrer Heimat könnten sie als hoch qualifizierte Kräfte ihr Wissen weitervermitteln.

Weitere Stationen auf dem Programm

Der Minister, der unter anderem von der honduranischen Botschafterin in Berlin, Christa Castro Varela begleitet wurde, zeigte sich sehr interessiert an der Beatmungs-WG in Homberge. In dieser wohnen zehn Menschen, die einen Intensivpflegebedarf haben und zeitweise oder dauerhaft bei der Atmung auf maschinelle Unterstützung angewiesen sind - beispielsweise nach einem Schlaganfall oder durch eine Lungenerkrankung. Die Bewohner mieten ein WG-Zimmer und werden pflegerisch rundum und individuell betreut.

Inhaber Carsten Petruck und Teamleiter Marcel Walde stellten ihr Haus vor und erläuterten die Anforderungen an die Pflegerinnen und Pfleger. Insbesondere richtete Villalobos Velásquez bei seinen Fragen den Blick auf die Ausbildung und die notwendigen Voraussetzungen für den Beruf. Barbara Klöckner, die kurz vor ihrer Abschlussprüfung steht, stellte den Ablauf der Ausbildung vor. Sie betonte, dass Empathie ganz wichtig sei. Menschen zu helfen ein für sie der Beweggrund gewesen, in die Pflege zu gehen.

Eintrag ins Goldene Buch

Der Minister bedankte sich herzlich für den warmherzigen Empfang und die Möglichkeit, das Haus besuchen zu können. Ennepetal sei die erste Station auf ihrer Informationsreise. Bis zum Ende der Woche werden weitere Einrichtungen der Pflege und des Gesundheitswesens auf dem Besuchsprogramm der Delegation stehen. Villalobos Velásquez betonte, dass das gemeinsame Projekt jungen Honduranern Chancen eröffnen werde. Es sei ihm ein Anliegen, auf dieser Reise viel zu lernen, was für die Entwicklung seines Landes hilfreich sein werde, sagte der Minister gegenüber dieser Zeitung. In Honduras, in der die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, brauche es solche Möglichkeiten, wie sie dieses Projekt biete, um Menschen eine Perspektive zu geben.

Arbeitsminister Olvin Aníbal Villalobos Velásquez und Botschafterin Christa Castro Varela (rechts) trugen sich auf Wunsch von Imke Heymann (Zweite von rechts) ins Goldene Buch der Stadt Ennepetal ein. Foto: Hartmut Breyer / WP

Bürgermeisterin Imke Heymann begrüßte die Gäste herzlich im Namen der Stadt. Sie freue sich, dass es ihnen in Ennepetal möglich sei, eine so gute Pflegeeinrichtung kennenzulernen. Die Qualität der Pflege stehe und falle mit den Pflegenden, sagte sie. Den Kontakt zum Haus am Fritz hatte übrigens die Gevelsbergerin Kim Meiritz hergestellt. Sie arbeitete früher eine Zeit lang dort und ist jetzt als Honorardozentin beim TÜV in Essen Kollegin von MDH-Chef Dirk Steimmel.

Zum Abschluss des Besuchs trugen sich Olvin Aníbal Villalobos Velásquez und Christa Castro Varela in das Goldene Buch der Stadt ein. „Bei dieser Gelegenheit hier in Ennepetal beginnt der Traum vieler Honduraner“, schrieb der Minister.