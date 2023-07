Hubschrauber in Ennepetal: Arbeiter bei Sturz stark verletzt

Ennepetal. Bei Bauarbeiten in Ennepetal hat es einen Unfall gegeben. Ein Arbeiter zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein 55-jähriger Mitarbeiter einer Baufirma aus Wuppertal hat sich bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr während Bauarbeiten am Rohbau eines Einfamilienhauses in der Straße Schweflinghausen in Ennepetal schwere Verletzungen zugezogen. Das berichten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch. Demnach war der Mann abgerutscht und gestürzt als er eine Leiter hinabstieg. Er sei circa drei Meter tief in eine Baugrube gefallen. Durch den Sturz habe er sich schwer im Unterkörperbereich verletzt. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in eine Bochumer Klinik gebracht.

Der Patient wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal – Löschgruppen Rüggeberg, Voerde und Hauptwache – bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt. Der Patient wurde immobilisiert und schonend aus der Baugrube transportiert.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Vor Ort befanden sich 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ennepetal, die Besatzungen eines Notarzteinsatzfahrzeuges und eines Rettungswagens des Ennepe-Ruhr-Kreises, der Rettungshubschrauber und die Polizei. Der Einsatz für die Feuerwehr endete um 9.51 Uhr. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch den Löschzug Milspe/Altenvoerde sichergestellt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm