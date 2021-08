Es ist meines Wissens nach die erste Kommune in der Region, die sich so klar zum Thema Impfen positioniert. Hut ab für diese öffentliche Aktion, mit der sich die Stadt sicherlich nicht nur Freunde macht. Aber darum geht es auch nicht, sollte es zumindest nicht. Auch wenn das der ein oder andere Politiker in diesen Wahlkampfzeiten leider vergessen hat.





Nur mit vereinten Kräften ist die Pandemie zu bekämpfen. Unabhängig von den Partei- und Stadtgrenzen. Es geht nicht darum, anderen zu gefallen, sondern um die Sache. Nämlich wieder ein normales Leben zu führen, Menschenleben zu retten, vor Krankheit zu bewahren. Das kann nur erreicht werden, wenn sich mehr Menschen impfen lassen, die Skeptiker überzeugt werden, Ängste durch Aufklärung genommen werden und Desinteresse durch Aktionen überwunden wird.





Natürlich sind es erst einmal „nur“ 40 Plakate, die die Stadt aufgehängt hat, aber immerhin. Jetzt sind die anderen dran, sich was einfallen zu lassen. Im Sinne aller.