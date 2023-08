„Ich muss nicht hier wohnen, um für die Gemeinde da zu sein“

Uwe Renfordt geht nach 33 als Pfarrer in Silschede in den Ruhestand. Der beliebte Geistliche hat trotzdem noch vieles im Ortsteil vor.

Gevelsberg. Uwe Renfordt hätte gerne weiter gemacht, doch mit 66 ist Schluss als Pfarrer. Auch wenn er ins Sauerland zieht, Gevelsberg bleibt er weiter treu.

Es ist nicht leicht einen leeren Raum an diesem Morgen im Gemeindezentrum in Gevelsberg-Silschede zu finden. Viele Jungen und Mädchen toben durch das Gebäude. „Kinderferienspaß“, sagt Pfarrer Uwe Renfordt und fügt an. „Herrlich, wenn so viel Leben in der Bude ist.“ Das sei für ihn immer das schönste an seinem Job gewesen – die vielen Menschen und Begegnungen. Irgendwann findet er dann doch noch ein ruhiges Plätzchen, um von seinen 33 Jahren als Pfarrer für Silschede zu erzählen, von seinem Umzug ins Sauerland und was er sich für seinen Ruhestand vorgenommen hat.

Von der Kirchstraße 8, das Pfarrheim in Silschede, zu seinem neuen Zuhause in Nachrodt-Wiblingwerde sind es 32 Kilometer. „Das ist doch überhaupt keine Entfernung“, sagt er. Gleich fährt er wieder hin, um etwas mit den Handwerkern zu besprechen, dann wieder zurück, um sich mit jemanden im Pfarrheim zu treffen. „Ich werde immer hier sein, wenn man mich braucht“, sagt er. Offiziell ist er seit dem 31. Juli im Ruhestand, am 20. August wird sein Abschiedsgottesdienst gefeiert. Er versichert: „Silschede ist meine Gemeinde, war es und wird es auch bleiben. Ich muss nicht hier wohnen, um weiter für die Gemeinde da zu sein.“

Er muss lauter sprechen, um gegen den gut gelaunten Trubel und die vielen Stimmen vor der Tür anzukommen. Er lächelt und sagt, dass sich aber schon einiges ändern wird. Das Alltägliche, ganz normale Tage wie diese, die er zukünftig mit seiner Frau Heike und Katze Linda im Sauerland verbringen wird und nicht mehr in Silschede. Die Menschen, die werden ihm am meisten fehlen, sagt er. „Hier redet man noch miteinander und nicht übereinander, hier funktioniert das Zusammensein“, sagt er. Deshalb wird er der Gemeinde auch weiter treu bleiben, weiter Gottesdienste halten, wenn man ihn einteilt. An Erntedank im Oktober, das wisse er schon, ist er wieder in Silschede im Einsatz, sagt er. Er will vor allem aber auch den Entwicklungsprozess weiter begleiten und freut sich schon auf den Umbau des Gemeindezentrums, das Quartiersmanagement, das die Stadt Gevelsberg gemeinsam mit der Kirchengemeinde in seinem Ortsteil einrichten wird. „Wir haben hier viel Platz und die Möglichkeit, vieles entstehen zu lassen.“ Beratungsstunden könnten in Silschede stattfinden, kulturelle Veranstaltungen, Vereine hätten Raum für besondere Aktionen, Kinder- und Jugendarbeit finde hier ohnehin schon umfassend statt, und Kaffeetafeln für Senioren sieht Renfordt ebenfalls im Gemeindezentrum. Dieser Ort könne zu einem wichtigen Mittelpunkt in Silschede werden, für alle, nicht nur für Kirchenangehörige.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Als er vor 33 Jahren als neuer Pfarrer in Silschede anfing, seien 50 bis 60 Leute im Gottesdienst gewesen. Damals war die Evangelische Gemeinde Silschede noch selbstständig. Jetzt sind es nur noch etwa 30 Gottesdienstbesucher. Und Silschede gehört mittlerweile zu einem Verbund mit Herzkamp und Haßlinghausen. Eine von vielen Folgen der schrumpfenden Gemeinden. Deshalb habe die Landeskirche auch entschieden, seine Stelle in Silschede nicht nachzubesetzen. „Das ist keine gute Entwicklung, aber die Zahl der Gemeindeglieder gibt es leider nicht mehr her“, sagt Uwe Renfordt. Thomas Bracht wird die Seelsorge-Aufgaben von Renfordt übernehmen. Was er „richtig ätzend“ findet, ist, dass die Presbyterien und Gemeinden im Laufe der Jahre immer weniger selbst entscheiden können. „Vieles wird von oben, von der Landeskirche, aufgedrückt.“ Nicht immer im Sinne der Gemeinden.

Früher sei er zu jedem in seinem Bezirk gegangen, der 70 oder älter war, hat auch die Konfirmanden besucht. Das schaffe es schon lange nicht mehr, dafür sei viel Papierkram obendrauf gekommen. Er hätte trotzdem gerne weiter gearbeitet, bis er selbst 70 Jahre ist, sagt er. Doch auch das sei nicht möglich gewesen. Das sieht die Landeskirche nicht vor, dass man nach dem Erreichen des Rentenalters weiter macht. Am 15. August wird Renfordt 66 Jahre alt. Er habe sich aber auf die Liste setzen lassen, damit er angerufen wird, wenn man ihn in Zukunft braucht.

Seine Zeit in Silschede habe ihm viel gegeben. Er hat hier nicht nur seine Frau kennen gelernt, sie war damals Jugendreferentin. Als sie heirateten, suchte sie sich einen anderen Job. „Es wäre nicht so gut gewesen, wenn ich ihr Chef gewesen wäre“, sagt er und lacht. Sondern auch viel Freude, Freundschaften und eine tolle Zeit, für die er sich bedanken will.

Für Uwe Renfordt ist die Arbeit noch nicht beendet, er will sich weiter für die Werte, für die das Wort Gottes steht, einsetzen – das sei eine riesige Chance, die Kirche wieder präsenter zu machen, gerade in diesen schweren Zeiten. Es gehe um Gerechtigkeit, Frieden und Geschwisterlichkeit, der Weg weg vom Konkurrenzdenken. Was er sich wünscht, sei ein enges Miteinander von Bürgern und Kirche. Er ist sich sicher, dass das auch beim Quartiersmanagement gelingen wird.

Woran er besonders gerne zurück denkt, sind die Skifreizeiten der Gemeinde. Mehr als 100 Menschen reisten mit, der Andrang sei riesig gewesen. Irgendwann sei das alles aber nicht mehr händelbar gewesen. Es hätten sich sogar Leute aus dem Münsterland angemeldet, sagt Renfordt. Die letzte große Fahrt sei jetzt zehn Jahre her. Das Gemeindeleben lebendig zu gestalten, für alle, das sei ihm immer wichtig gewesen. Das wünscht er sich auch für die Zukunft von Silschede. Wie seine eigene Zukunft wird, das wisse er noch nicht. Es sei zwar klar gewesen, dass er irgendwann nach Nachrodt-Wiblingwerde zurückkehren würde – in sein Elternhaus, doch es sei schon ein sehr komisches Gefühl, all das, was er in 33 Jahren in Silschede angesammelt hat, in Kartons zu packen.

Sein Vater ist im Januar mit 97 Jahren gestorben, in der kommenden Woche wird Uwe Renfordt in das Haus einziehen. „Ich will mich dort wieder einklinken“, sagt er. Die Kontakte ins Sauerland seien nie abgerissen, er will wieder in den Tischtennisverein gehen. „Ich hoffe, ich kann noch mithalten“, sagt er und lacht. Fit hält sich der passionierte Läufer und Skifahrer, aber die Technik, die habe er nicht mehr so drauf. Er will sich auch seinen Forschungen widmen, weiter Bücher veröffentlichen. 2014, als er seine Dissertation abgegeben hat, ist er auf den Geschmack gekommen. Promoviert hat er übrigens in den Bereichen Kirchen- und Dogmengeschichte. 2019 erschien seine Schrift zur Reformation. Was als nächstes kommt? „Keine Ahnung, ich bin noch dabei, mich zu sortieren“, sagt er, während er zum Abschluss des Gespräches in seine Kirche geht. Er lacht und strahlt über das ganze Gesicht. So wie ihn tausende Menschen in all den Jahren kennen gelernt haben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm