Illegales Autorennen? Vier Schwerverletzte in Ennepetal

Ennepetal. Ein BMW ist am Freitagabend in Ennepetal in ein entgegen kommendes Auto gekracht. Alle Insassen kamen in Kliniken. Illegales Autorennen vermutet.

Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen auf der B483 sind am Freitagabend in Ennepetal vier Menschen schwer verletzt worden. Ein BMW krachte bei einem Überholvorgang in ein entgegen kommendes Auto.

Der 23-Jährige am Steuer des BMW, der aus Radevormwald kam, war gegen 20.13 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, nachdem er als letztes von drei Autos mit stark erhöhter Geschwindigkeit ein Auto überholte, berichtete am Samstagmorgen die Polizei.

Feuerwehr musste Fahrer aus den Wracks befreien

Der BMW krachte in einen Opel Monza, dessen drei Insassen im Alter von 23, 29 und 44 Jahren schwer verletzt und teilweise im Autowrack eingeklemmt wurden, teilte die Polizei mit. Auch den BMW-Fahrer musste die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien. Mit einer Hydraulikschere wurde dazu das Dach des BMW abgetrennt.

„Aufgrund der Spurenlage und Zeugenangaben besteht der Anfangsverdacht, dass der BMW an einem illegalen Kfz-Rennen beteiligt gewesen sein könnte“, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Die B483 war während der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle komplett gesperrt. (dae)

