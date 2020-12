Im geistigen Tiefflug

Ich versuche stets und ständig, Empathie und Verständnis für die Position, die Denk- und Handlungsweisen anderer Menschen aufzubringen. Wer es eilig hat, fährt aus zumindest nachvollziehbaren Gründen zu schnell. Ich habe Verständnis dafür, dass ein Alkoholiker ohne Geld möglicherweise eine Flasche Schnaps klaut. Ja, selbst wer in ein Mafia-Familie hineingeboren wird, hat mein Verständnis dafür, dass es für ihn einen Druck gibt, der es kaum möglich macht, ein gesetzeskonformes Leben zu führen.

Aber in was für einem geistigen Tiefflug aber muss sich jemand befinden, der Lichterketten aus dem öffentlichen Raum klaut? So sehr ich auch hin- und her überlege: Mir fällt rein gar nichts ein, das es rechtfertigen würde, solch vergleichsweise wenig wertvolle Artikel mit einem derartigen Aufwand zu stehlen und damit tausenden Menschen ein gutes Gefühl beim Anblick des stimmungsvollen Lichterglanzes zu nehmen. Schade, dass ein Appell an Gewissen und Schamgefühl bei solchen Idioten wohl vergebene Mühe ist.