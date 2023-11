Im Schneegestöber

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Wenn der erste Schnee fällt, freuen sich auch unsere tierischen Begleiter und stehen unter Umständen ganz besonders früh auf

Um 3.35 Uhr war die Nacht von Montag auf Dienstag für mich zu Ende. Der Hund saß am Fußende und fiepte. Ich stand auf. Ida drückte sich die Nase an der Wohnungstür platt. Also hüllte ich mich auf die Schnelle in einen Bademantel und verließ mit ihr das Haus. Draußen war alles weiß. Es schneite kräftig. Und Ida war so entzückt ob der weißen Pracht, dass es eine ganze Weile dauerte, bis sie endlich das tat, wofür wir eigentlich zu nachtschlafender Zeit vor die Tür getapert waren.

Wieder zurück in der warmen Wohnung schlug ich mit dem nun sehr aufgekratzten Tier im Wohnzimmer mein Lager auf. Schließlich sollte wenigstens mein Mann noch ein, zwei Stündchen ungestört schlafen. Doch anstatt sich wie üblich gemütlich auf dem Sofa zusammenzurollen, saß der Hund jetzt kerzengerade auf der Rückenlehne und starrte voller Sehnsucht auf die vor dem Fenster herabfallenden Schneeflocken. Ein bisschen Mitleid mit ihr hatte ich schon. Aber 4 Uhr erschien mir für einen ausgedehnten Spaziergang dann doch ein bisschen früh. So weit geht die Tierliebe eben doch nicht.

Sie können sich vorstellen, wie glücklich der Hund war, als wir um 6.45 Uhr endlich zum morgendlichen Spaziergang aufbrachen. Außer Rand und Band flitzte Ida zwei Stunden lang durchs Winter-Wunder-Land. Ich bin mir sicher: Danach hat sie lange geschlafen.

