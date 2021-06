Im Sommer Zusatztermine im Bürgerbüro Schwelm

Das Bürgerbüro befindet sich im Verwaltungsgebäude in der Schillerstraße.

Schwelm. Wer jetzt noch einen neuen Reisepass in Schwelm braucht, der sollte diesen Artikel sich nicht entgehen lassen.

Das Bürgerbüro der Stadt Schwelm bietet in der Sommerzeit zwei zusätzliche Terminfenster für die Beantragung von Reisedokumenten und Führungszeugnissen an. Mit diesem zusätzlichen Angebot kommt die Stadt den Bürger/innen entgegen, die aufgrund weiteren Lockerungsschritte in der Corona-Pandemie nun auch wieder Auslandsreisen buchen können.

Dienstags und mittwochs in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr können ausschließlich für die Beantragung von Personalausweisen, Reise- und Kinderreisepässen sowie Führungszeugnissen Termine vereinbart werden. Auf Grund der angespannten Personalsituation im Bürgerbüro wird darum gebeten, diese Termine über die Mailadresse buergerbuero@schwelm.de zu beantragen. Die Bürger/innen werden gebeten, in der Mail kurz den Grund für ihre Terminanfrage und eine Telefonnummer anzugeben. Die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros rufen dann zwecks Terminabstimmung zurück. Die hier angebotenen Zusatztermine lassen sich leider nur auf diesem Wege vereinbaren, da das Terminbuchungssystem des Bürgerbüros erst wieder freie Termine für den Monat August anzeigt.

In Ausnahmefällen (wenn ein Mailzugang nicht besteht) können Termine auch telefonisch unter 02336/801-255 angefragt werden. Bei telefonischen Anfragen muss jedoch mit Wartezeiten gerechnet werden, da die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros kontinuierlich im Kundendienst tätig sind. Eine separate Telefonhotline des Bürgerbüros besteht nicht. Die zwei bis drei Mitarbeiter/innen, die täglich im Bürgerbüro tätig sind, beantworten neben dem Kundendienst täglich zwischen 100 und 150 Anrufe.

Termine absagen

Die Leistungen des Schwelmer Bürgerbüros werden stark nachgefragt. Gleichzeitig erleben die Mitarbeiter/innen leider täglich, dass zwischen vier und acht angemeldete Personen ihre Termine nicht wahrnehmen. Dies führt zu erheblichen Verzögerungen und einem erhöhten Verwaltungsaufwand. Die Mitarbeiter/innen führen daher seit Monaten neben dem städtischen Terminierungstool einen weiteren Kalender für kurzfristig freie Termine. In diesem Zusammenhang bittet das Bürgerbüro darum, gebuchte Termine, die nicht wahrgenommen werden können, abzusagen – hier kann ebenfalls die vorgenannte Mailadresse genutzt werden.

Alle Bürger/innen, die erst mittel- oder langfristig einen Termin benötigen, werden gebeten, hierfür das Terminierungstool der Stadtverwaltung zu nutzen.

Das Tool befindet sich auf der städtischen Homepage www.schwelm.de unter Rathaus – Bürgerservice – Terminvergabe.

