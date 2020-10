Im Westfalenhof Schwelm geht’s um die beste Currywurst-Soße

Schwelm. Nicole Wiedekind aus Schwelm überzeugt die Jury mit ihrer Thermomix-Rezeptur bei zweitem Vorentscheid für den „1. Schwelmer Currywurst-Kampf“

„Gehse inne Stadt, wat macht dich da satt? ‘ne Currywurst!“ Schon Herbert Grönemeyer besang Anfang der Achtziger, dass für schmackhaftes Essen nicht viel Brimborium nötig ist. Doch die Geschmäcker können bei der legendären Soße durchaus auseinander gehen. Das weiß auch Gastwirt Jochen Hussong vom „Westfalenhof“ am Neumarkt. Um herauszufinden, welche Kreation wohl am besten ankommt, hat Hussong den „1. Schwelmer Currywurst-Kampf“ ins Leben gerufen – eine Probierveranstaltung mit Wettbewerbscharakter.

Zweiter von drei Vorentscheiden

Christian Thomas muss sich mit seiner Soßenkreation seiner Konkurrentin geschlagen geben. Foto: Jan Schulte / WP

Insgesamt drei Vorentscheide soll es geben. An diesem Abend findet das Wettkochen im „Westfalenhof“ zum zweiten Mal statt. Der Koch, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, ist gestresst. Hussong steht in der Küche. Seine beiden Konkurrenten sind an diesem Abend Nicole Wiedekind aus Schwelm und Christian Thomas aus Ennepetal. Beide hatten vom Kampf um die beste Wurstsoße über Facebook mitbekommen. Mit ausreichendem Abstand zueinander wirbeln die drei Soßenmacher in der kleinen Küche umher. Sie wirken konzentriert, aber auch angespannt. „Ein Bekannter von mir, Michael Zander, hatte sich letztens eine Currywurst an einer Bude geholt. Mit dem Geschmack der Soße war er nicht zufrieden“, erzählt Jochen Hussong, während er die kleinen Probierteller für den ersten Gang garniert. Zanders Ärger und Hussongs Kreativität ließen die Idee zum „Currywurst-Kampf“ schnell konkret werden.

Gespannt warten zehn Testesser im Lokal, die gleich zur Blindverkostung antreten werden. Wegen der Corona-Regeln sitzen alle weit voneinander entfernt. Eine richtige Wettbewerbsstimmung will nicht so recht aufkommen. Alle sind froh, dass die Veranstaltung überhaupt möglich ist. Da kann auf Begrüßungsreden, fröhliches Kennenlernen und lange Erklärungen verzichtet werden. Es geht schließlich um die Wurst. Und vor allem um deren Soße. In der Luft liegt der Duft von frisch gekochtem Essen. Das rustikale, gemütliche Ambiente von Hussongs Restaurant passt.

Kellnerin Brigitte kommt, verteilt kleine Blöcke und Besteck. Alles einzeln in kleine Tüten eingepackt. „Wie im Flugzeug“, sagt einer lachend. „Tja, was will man in diesen Tagen auch anderes machen?“, antwortet Brigitte. Sie erklärt: „Bitte nach dem Essen Punkte von eins bis zehn vergeben. Die meisten Punkte für die Soße, die euch am besten geschmeckt hat.“ Also wirklich nur die Soßen bewerten? „Ja, die Würstchen sind alle die gleichen. Habe ich vorhin selbst von Ranft geholt“, sagt Brigitte lachend, ehe sie zurück in die Küche geht. Zeit für den ersten Gang. Der Hunger ist da. Und die Vorfreude auf unterschiedliche Currysoßen auch.

Currysoße ist nicht gleich Currysoße. Auf die Feinheiten kommt es an, wenn man gewinnen will. Foto: Jan Schulte / WP

Niemand der Juroren, die über Facebook ausgelost wurden, weiß, wessen Soße als erstes auf den Tisch kommt. So soll das Ergebnis möglichst objektiv sein – und ein gedanklicher Vorteil für den Profikoch Jochen Hussong vermieden werden. Ein Gang nach dem anderen geht nun raus. Soße Nummer eins ist sämig, nicht zu flüssig, leicht scharf im Abgang. Soße zwei dagegen überraschend fruchtig und pikant. Erst auf der dritten Soßenvariation taucht das berühmte Currypulver auf, worauf viele Wurst-Fans nur ungern verzichten. Dafür brennt die Soße ordentlich nach, ist mit Abstand die schärfste Variante an diesem Abend. Lecker sind sie alle. Doch einen geschmacklichen Unterschied stellen die Testesser deutlich fest.

In der Küche des „Westfalenhofs“ steht Nicole Wiedekind neben einem berühmten Kochgerät. „Ja, ich habe meine Soße mit dem Thermomix gemacht. Das spart immer viel Zeit. Ich wollte gerne zeigen, dass man damit sehr lecker kochen kann. Auch das Rezept ist aus einem der Bücher“, sagt Wiedekind, die als gebürtige Berlinerin mit Currywurst aufgewachsen ist. Ihre Maschine liebt sie fast so sehr wie ihren Mann, sagt sie. Und hofft, dass das Maschinenrezept ihr genug Punkte eingebracht hat. Auch Christian Thomas ist gespannt. Der Hobbykoch hat an seiner Soße lange getüftelt, erzählt er: „Ich habe alles ausprobiert. Mit irischem Bier und auch mit Kaffee. Davon habe ich aber heute nichts mitgebracht.“ Was seine Soße enthält? „Verrate ich nicht“, sagt Christian Thomas grinsend.

Muss an der Wurst kleben

Mit Cola, Rotwein und Zitrone verfeinert Jochen Hussong seine Currywurstsoße – und überzeugt bei der Blindverkostung die Jury. Doch der Koch vom „Westfalenhof“ läuft außer Konkurrenz beim Wettbewerb. Foto: Jan Schulte / WP

Nicht mal eine Stunde dauert die Blindverkostung. Während Nicole Wiedekind und Christian Thomas in einem Nebenraum auf das Ergebnis der Jury warten, ist Chefkoch Hussong längst wieder im Küchenalltag angekommen und bekocht seine Gäste. Doch das Thema „Currysoße“ geht ihm nicht aus dem Kopf. „Eine Soße darf nicht zu körnig sein“, philosophiert er, „die Soße muss außerdem an der Wurst kleben bleiben. Sie muss also dünn, aber trotzdem stabil sein.“

Das Ergebnis steht fest. Kellnerin Brigitte hat alles rasch zusammengerechnet. Variante zwei gewinnt – die Soße von Jochen Hussong, mit starken 77 Punkten. Da seine Variation, in der unter anderem Cola, Rotwein und Zitrone verarbeitet waren, allerdings außer Konkurrenz läuft, freut sich die Zweitplatzierte Nicole Wiedekind. Ihre 65 Punkte reichen gegenüber 54 Punkten von Christian Thomas, um im November im Finale anzutreten. Dann sollen die besten Soßen aus den Vorentscheiden erneut verkostet werden. „Wahrscheinlich kommt dann mein Kumpel Norbert Dickel dazu und kocht auch mit“, kündigt Hussong an. Die Suche nach der besten Schwelmer Currysoße geht weiter.

Dritter Vorentscheid für kommende Woche Mittwoch geplant

Die Teilnehmer (Jury) für die Vorentscheide des „1. Schwelmer Currywurst-Kampfes“ werden gelost; ebenso die Köche. Das wird in ein paar Tagen geschehen; insgesamt sind Menschen aus dem kompletten Kreisgebiet dabei. Die erste Challenge hat Michael Zander gewonnen (Ennepetal), vor Jochen Hussong (Schwelm).

Am Mittwoch kommender Woche, 4. November, soll der dritte Vorentscheid im Westfalenhof stattfinden; immer im Rahmen der Vorgaben der Politik und der Coronaschutzbestimmungen. Die Punktbesten der drei Wettkämpfe kommen ins Finale; dieses dann vermutlich mit prominenter „Kochbegleitung“. Die Suche nach der besten Schwelmer Currysoße geht weiter.