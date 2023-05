Imkerverein Ennepetal: Spende hilft dem Artenschutz

Ennepetal. Der Imkerverein Ennepetal freut sich über eine Spende. Die Unterstützung dient dem Schutz von Umwelt und Natur

„Wenn es den Bienen gut geht, dann auch den Menschen“, unter diesem Motto unterstützen die Grünen in Ennepetal den Imkerverein in Voerde.

Das Gebäude an der ehemaligen Bahntrasse, welches als Schulungs- und Aufenthaltsraum dient, musste renoviert und saniert werden. In dem Zuge bauten die Verantwortlichen rund um den Vorsitzenden Klaus Drescher eine Solar-Lüftungsanlage mit Kollektoren in der Seitenwand des Hauses ein. Die Anlage sorgt für optimales Raumklima und somit für den langfristigen Erhalt des Gebäudes. „Da wir hier keinen Stromanschluss haben, sind wir auf eine funktionierende Lösung mit der Hilfe von Solar-Technik angewiesen“, so der Vorsitzende Drescher.

Gemeinsam mit dem Grünen-Mitglied Günter Braselmann und der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Petra Backhoff überreichte Fraktionsmitglied Karl-Heinz Henkel dem Imkerverein nun eine Finanzspritze für die klimafreundliche Anlage in Höhe von 500 Euro. „Die Arbeit dieses Vereines, alleine schon durch die Pflege des Wald-Lehrpfades und die Unterrichtung von Schulklassen, ist ein enorm wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt hier vor Ort“, so Henkel.

