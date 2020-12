Impfstart in Schwelm: Junge Mitarbeiterinnen haben Bedenken

Schwelm In Schwelm hat die Impfung gegen Corona begonnen. Besonders junge Mitarbeiterinnen in Seniorenheimen schlagen die Impfung jedoch aus.

Bernd Richter

Schwelm. Bundesweit ist Sonntag die Impfaktion gegen Corona gestartet. Seit Dienstag um 13 Uhr sitzt auch Schwelm mit im Boot. Haustechniker Joachim Vogel war der erste Mitarbeiter, den Dr. med. Ulrich Hasenack die Spritze setzen konnte. Die erste Bewohnerin, die gegen das Virus geimpft wurden, war die 90-jährige Mechthild Jotzen. Gleich darauf folgte ihre 92-jährige Schwester Marietta. Rund fünf Stunden später waren gut die Hälfte der insgesamt 226 Mitarbeiter und Bewohner, die in eine Impfung eingewilligt hatten, mit dem COVID19-Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft. Am Mittwoch wird die Aktion im Evangelischen Feierabendhaus fortgesetzt.

Die Impft-Bereitschaft im Feierabend Haus ist groß, zumindest unter den Bewohnern. 139 der insgesamt 148 Heimbewohner (94 Prozent) hat in eine Impfung eingewilligt. Weniger gut sieht die Impfquote bei den Mitarbeitern aus. Heimleiter Bernd Kottsieper spricht von 62 Prozent der Beschäftigten, die sich impfen lassen. Teilweise musste der Heimleiter mit Engelszungen reden, sonst wäre die Quote noch deutlich geringer ausgefallen. Besonders die jüngeren Mitarbeiter, darunter junge Frauen, bei denen die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, haben Bedenken gegen den Impfstoff. „Es ist die Angst vor dem Unbekannten. Und das ist nicht nur in unserer Einrichtung so“, sagt Bernd Kottsieper. Man sei natürlich auch an einer deutlich höheren Impfquote interessiert gewesen, da die Ansteckungsgefahr von Personal zu Personal schon ein hoher Risikofaktor sei. „Wir haben alle unsere Überredungskünste aufgeboten, sonst wären wir nicht auf die 62 Prozent gekommen.“

Bei Haustechniker Joachim Vogel musste Bernd Kottsieper keine große Überzeugungsarbeit leisten. Der Mann aus Witten war, ohne lang überlegen zu müssen, sofort bereit, sich impfen zu lassen. „Ich lasse mich ja auch jedes Jahr gegen Grippe impfen“, so der 59-Jährige. Dr. Hasenack und sein Team hatten am ersten Tag gleich alle Hände voll zu tun. Der Impfstoff musste aufbereitet, die einzelnen Spritzen mussten aufgezogen werden. Gemeinsam mit seinem Team nahm der Mediziner sich zunächst der Mitarbeiter an. In einer zweiten Runde ging er dann von Zimmer zu Zimmer und setzte bei den Heimbewohnern dort die Spritze.

Für Heimleiter Bernd Kottsieper ist der Beginn der Impfungen jedoch kein Grund, von den bewährten Sicherheitsstandards im Feierabendhaus abzuweichen. Schnelltest gibt es weiterhin, es gilt die Maskenpflicht, Besuchern wird Fiber gemessen und weiterhin darf nur ein Besucher im Zimmer empfangen werden. Er spricht von einer Momentaufnahme. „Wir brauchen uns nichts vorzumachen, dass das hier eine Aktion ist, die uns für alle Zeit schützt. Sie gibt uns Zeit zum Durchatmen“, so Kottsieper. Der Heimleiter hofft, dass die zweite Impfebene möglichst schnell kommt und die über 80-Jährigen, die noch in ihren eigenen Wohnungen wohnen, geimpft werden. Für das Team der Praxis Hasenack geht derweil ein erster impfreicher Tag zu Ende. Und was auch nicht vergessen werden darf: In drei Wochen müssen sich Mitarbeiter und Heimbewohner ein zweites Mal impfen lassen. Erst dann wirkt die Impfung gegen das Virus.