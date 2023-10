In Gevelsberg gibt es Swing der 1930er und 1940er Jahre

Gevelsberg. Besonderes Jazzkonzert: MachMaJaTzz spielt im Zentrum für Kirche und Kultur in Gevelsberg. Hier gibt es alle Infos.

Ein Jazzkonzert mit der Band MachMaJaTzz findet am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Zentrum für Kirche und Kultur statt.

Ursprünglich als Trio gegründet besteht die in Düsseldorf beheimatete Swingband heute aus sieben Musikern mit Erfahrungen aus anderen Bands und verschiedenen Stilrichtungen.

Den musikalischen Schwerpunkt bildet seit mittlerweile 20 Jahren der Swing der 1930er und 1940er Jahre. Dabei orientieren sich die Musiker in geeigneter Weise an Count Basie und den Swing-Combos der Bigband-Ära. Unter anderem durch arrangierte Bläsersätze hat MachMaJaTzz im Laufe der Zeit ihren eigenen Stil gefunden und vermittelt das „Swing-Feeling“ der damaligen Zeit.

Swinggrößen wie Basie, Ellington, Goodman sind natürlich im Repertoire von MachMaJaTzz vertreten. Es beinhaltet neben Standards, wie It Don’t Mean A Thing, One O’Clock Jump oder Stompin’ At The Savoy auch weniger bekannte Stücke und eigene unkonventionelle Interpretationen bekannter Jazz-Titel sowie Ausflüge in die Stilrichtungen vor und nach der Swing-Ära.

Auftritte in etlichen Jazzclubs, Jazzkonzertreihen sowie Einladungen zu Festivals wie „Quedlinburg swingt“ oder „Düsseldorfer Jazz Rally“ bestätigen nach wie vor: „Swing Is In“. Das hat MachMaJaTzz mit großer Freude auch während einer Konzertreise durch Schweden erfahren, die im September 2017 erfolgreich mit einem Liveauftritt im schwedischen Radio als Höhepunkt endete.

Die Veranstaltung findet in der Cafeteria statt, das Team des Zentrums wartet wieder mit Getränken und kleinen Speisen auf.

