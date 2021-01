Rund drei Monate blieb ein in Schwelm gestohlener BMW unauffindbar. Nach einem Unfall in Krefeld taucht das Fahrzeug jetzt wieder auf.

Polizei In Schwelm gestohlener BMW taucht in Krefeld wieder auf

Schwelm Ein Unfall mit einem BMW in Krefeld führt zu einem Autodiebstahl in Schwelm. Der Unfallfahrer flüchtete, von ihm fehlt jede Spur.

Krefeld/Schwelm. Rund drei Monate blieb ein in Schwelm am 7. Oktober gestohlener BMW unauffindbar. Nach einem Unfall in Krefeld taucht das Fahrzeug jetzt wieder auf. Seit diesem Dienstag ist klar, wo er die vergangenen Wochen "verbracht" hat - in Krefeld. Dort ist ein Unbekannterim Stadtteil Cracau aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit einem geparkten BMW zusammen gestoßen und hat dabei einen weiteren Wagen, einen Opel, beschädigt. Als der Wagen zum Stehen kam, stieg der Unfallfahrer aus und flüchtete zu Fuß.

Ein 33-jähriger Zeuge, der hinter dem BMW in derselben Richtung unterwegs war, verfolgte den Fahrer mit seinem Wagen und forderte ihn während der Fahrt durch das geöffnete Fenster auf, stehen zu bleiben. Der Mann lief jedoch weiter und der Zeuge verlor den Flüchtigen aus den Augen und informierte die Polizei. Der Mann ist circa 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er trug schwarze „Arbeitskleidung“, bei dem das Oberteil mit neongelben Applikationen versetzt ist und eine schwarze Mütze.