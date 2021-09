Diebe stehlen in Schwelm und Ennepetal Pkw-Katalysatoren

Ennepetal. Unbekannte haben in Schwelm und in Ennepetal Katalysatoren an geparkten Fahrzeugen gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Am Wochenende stahlen Unbekannte zwei Katalysatoren an geparkten Fahrzeugen. In Ennepetal wurde an einem an der Heimstraße geparkten VW Polo der Katalysator entwendet.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

In Schwelm machten sich die Diebe an einem an der Haynauer Straße geparkten Opel zu schaffen und demontierten ebenfalls den Katalysator.

Lesen Sie auch: Ennepetal: Eindrucksvolle Dokumente der Zeitgeschichte

In beiden Fälle gibt es nach Mitteilung der Polizei bisher keine Hinweise auf die Täter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm