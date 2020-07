Industriemuseum Ennepetal: 60 Säulen und jede Menge Platz

Ennepetal. Verantwortliche des Industrie-Museums Ennepetal bieten nach Corona-bedingten Pause den großen Saal und das Schieferhaus für Veranstaltungen an.

Der große Veranstaltungssaal des Industriemuseums an der Neustraße hat schon viel erlebt. In dem mit 60 gusseisernen Säulen bestückten Saal wurden einst Modelle der Eisengießerei F. W. Kruse gelagert. Als das historische Gebäude zum Industriemuseum wurde, ist der über 1000 Quadratmeter große Saal mit seinem herben Charme zu einer über Ennepetal hinaus bekannten Veranstaltungsstätte geworden. Nach Corona-bedingter Ruhezeit soll es dort bald wieder Versammlungen, Feiern und andere Veranstaltungen geben.

In dem Saal fanden schon Konzerte statt, viele andere Kulturveranstaltungen, Trödelmärkte, wunderschöne Weihnachtsmärkte, Versammlungen und tolle Feste im schönen Ambiente. Doch seit das Corona-Virus das Leben der Menschen bestimmt, ist der Betrieb im ganzen Museum lahmgelegt. Museumschef Prof. Dr. Reinhard Döpp und auch der Ansprechpartner vor Ort, Lars Dunker, sagen: „Wir haben keine Einnahmen mehr, aber die Kosten laufen weiter!“

„Dabei fing in diesem Jahr alles so gut an“, berichtet Anke Velten-Franke, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Industrie-Kultur Ennepetal, die mit dem Förderkreis Industriekultur das Museum am Laufen hält. „Die Wochenenden waren gebucht, und auch manche Wochentage.“

Nun soll wieder Leben ins Museum einziehen. Prof. Döpp und seine Mitstreiter wissen: „Die Menschen benötigen Platz. Wir haben die Fläche.“ Der Saal sei in seiner Art und Größe wohl einmalig im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis, ist sich Kuratoriumsmitglied Dieter Siekermann sicher. Und da ist noch das verschieferte Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Das einst als Wohn- und Bürohaus genutzte Schieferhaus beherbergt nicht nur das Museumsbüro und ein Konferenzzimmer, sondern auch das Museumscafè. Auch das ist mietbar, zum Beispiel für Trauungen. „Wenn das Wetter mitspielt, kann in dem Garten des Cafés der Sekt genossen werden“, schildert Prof. Döpp.

Auch Lisa Döpp und Klaus Pohl zählen zu den Verantwortlichen des Museums, die vor der Presse für die Vermietung der Räumlichkeiten warben. Alle argumentieren: „Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Örtlichkeiten wieder für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Nach den geltenden Corona-Maßnahmen macht es uns das möglich!“

Hilfe bei Behördenkontakten und Organisation Ansprechpartner im Industrie-Museum ist Lars Dunker. Er stellt auch den Kontakt zu Behörden her und hilft den Mietern von Räumlichkeiten bei der Organisation. Außerdem berät er im Vorfeld und führt auf Wunsch Interessierte durch das Museum. Lars Dunker ist unter 02333/ 605807 oder info@industrie-museum-ennepetal.de zu erreichen.

Im Blick haben die Mitglieder der Stiftung Industrie-Kultur und des Förderkreises Industriekultur Vereine, kleine und mittlere Unternehmen, die selbst wegen Platzproblemen keine Sitzungen oder Treffen abhalten können. „Hier bieten wir individuelle Möglichkeiten, die wir jeweils entsprechend der Anforderungen mit den Organisationen besprechen und umsetzen“, heißt es.

Hier die räumlichen Angebote: Räume mit ausreichend Platz für Vereinssitzungen, Räume für Hochzeiten und Trauungen bis zu 50 Personen. Eine Standesbeamte oder -beamter kommt ins Museum. Es gelten Hygieneauflagen bis hin zu Einschränkungen beim Alkoholausschank. Räume für Kultur und sonstige Veranstaltungen für bis zu 100 Personen und Räume für spezifische Veranstaltungen für über 100 Personen. Die sind nur nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt und mit einem Hygienekonzept möglich.

Das Museum denkt auch an die Zukunft. Wie Lars Dunker sagte, sei man dabei, einen Beamer anzuschaffen. Auch die Beschallungsanlage werde verbessert.