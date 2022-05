Kabarettist Ingo Oschmann kommt nach Gevelsberg. Er tritt in der Aula West auf.

Kabarett Ingo Oschmann in Gevelsberg: Mit Abstand bestes Programm

Gevelsberg. Kabarettist Ingo Oschmann kommt nach Gevelsberg. Er präsentiert „Mit Abstand: Mein bestes Programm“.

Kabarettist Ingo Oschmann tritt am 9. Juni 2022 in der Aula West auf. Im Gepäck hat er „Mit Abstand: Mein bestes Programm“.

Die Kulturveranstaltungsreihe der Stadt Gevelsberg in der Aula des Schulzentrums West endet vor der Sommerpause mit dem Gastspiel des bekannten Kabarettisten Ingo Oschmann, der am Donnerstag, dem 9. Juni in Gevelsberg gastiert und „Mit Abstand: Mein bestes Programm“ präsentiert.

Ingo Oschmann, die Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld kommt mit seiner Live-Show. Er hat dafür einen Mix aus seinen besten Nummern geschnürt, die ohne Bühnenbeteiligung und mit Abstand am besten sind.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern eben ungewöhnliche Maßnahmen, und da ist der Bielefelder ganz groß. Alle seine Shows in Zeiten von Corona wurden bis jetzt von Presse und Publikum gefeiert und hochgelobt, denn er nimmt nicht nur die Herausforderung an, er meistert sie auch mit Bravour.

Ingo sucht trotz Distanz die Nähe zu seinem Publikum und schafft einen besonderen, persönlichen Abend. Stand up, Zauberkunst und Improvisation geben sich im Sekundentakt die Klinke in die Hand, wobei auch der Tiefgang nicht zu kurz kommt.

Diese Zeit wird in die Geschichte eingehen und irgendwann wird Dich jemand Fragen: „Wo warst Du damals in der Corona Krise?“ Zuhause? Und du kannst sagen: „Nein, bei Ingo Oschmann. Wir haben für einen Moment gemeinsam die Krise weggelacht und es tat unglaublich gut.“

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass in die Aula ist um 19.30 Uhr.

Kartenvorverkauf: Eintrittskarten für das Gevelsberger Kulturprogramm gibt es an der Bürgerinformation im Rathaus (Telefonnummer 02332 771-0), in der Stadtbücherei (Telefonnummer 02332 83982) oder online unter www.reservix.de.

