Gevelsberg. Ingo Oschmann kommt nicht nach Gevelsberg. Der für Donnerstag, 28. Oktober, in Gevelsberg geplante Auftritt wird auf ein neues Datum verschoben.

Die für den heutigen Donnerstag, 28. Oktober, geplante Kulturveranstaltung „Ingo Oschmann – Mit Abstand! Mein bestes Programm“ muss kurzfristig verschoben werden und soll nun am Donnerstag, 9. Juni 2022, in der Aula des Schulzentrums West nachgeholt werden.

Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Wer am neuen Termin verhindert ist oder seine Karten zurückgeben möchte, beachtet bitte die unterschiedlichen Modalitäten zur Erstattung des Kartenpreises:

Kartenerwerb im Vorverkauf an der Bürgerinfo oder in der Stadtbücherei: Eine Erstattung ist nur gegen Vorlage/Einreichung der Original-Eintrittskarten möglich. Dazu soll möglichst das unter www.gevelsberg.de bereitgestellte Erstattungsformular genutzt werden. Diese muss ausgefüllt zusammen mit den Karten per Post zurückgeschickt oder in den Briefkasten am Rathaus-Eingang eingeworfen werden.





Kartenerwerb über www.reservix.de oder www.adticket.de sowie in allen anderen Vorverkaufsstellen: Beim Kauf der Karten in einem der Onlineshops werden die Karteninhaber von dort kontaktiert und die Erstattung wird auch über diese Anbieter abgewickelt.

Wer Karten in einer anderen Vorverkaufsstelle erworben hat muss sich direkt an diese Stelle wenden. Eine Erstattung über die Stadt Gevelsberg ist in diesem Fall nicht möglich.

