Installation von CO-Meldern empfehlenswert

Kohlenmonoxid (CO) ist dadurch so heimtückisch, dass es geruchs- und geschmacksneutral ist.

Warnzeichen für eine Vergiftung könnten zwar Kopfschmerzen und Schwindel sein, erklärt Stadtbrandinspektor Jörg Dörner, der stellvertretender Leiter des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungswesen bei der Stadt Ennepetal ist. Doch diese Symptome bringe man in der Regel nicht mit Kohlenmonoxid in Verbindung. Wenn man dann müde werde und einschlafe, sei es zu spät, so Dörner.

Die Installation von CO-Meldern sei zu empfehlen, wichtig sei, die Installationshinweise zu beachten. Die Melder sollen unter anderem nicht wie Rauchmelder unter der Decke angebracht werden. Er könne sich vorstellen, so Jörg Dörner, dass die CO-Melder für Wohnräume auch einmal so zur Pflicht würden, wie es Rauchmelder inzwischen sind.