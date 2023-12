Israeli (21) sucht in Schwelm nach seinen Wurzeln

Schwelm Be‘eri Shamir ist Nachfahre einer jüdischen Bankiersfamilie, die vor den Nazis aus Schwelm nach Israel geflüchtet ist.

Er kam noch in friedlicher Zeit, kurz vor Ausbruch des Krieges in seiner Heimat. Be‘eri Shamir, 21, erfüllte sich einen langgehegten Wunsch, als er kürzlich aus Israel zu einem ersten Besuch nach Schwelm kam. Hier am Ort hatten seine Vorfahren über viele Generationen und schon seit dem 18. Jahrhundert gelebt, sie wurden als Bankiersfamilie Meyer zur angesehensten und wohlhabendsten jüdischen Familie der Stadt. Erst die Nazis veranlassten Be‘eris Urgroßvater Karl Meyer, Deutschland 1933 in Richtung Israel zu verlassen. Dort, in einem Dorf nahe Haifa, vertritt heute Be‘eri die jüngste Generation dieser großen, alten Familie mit den Schwelmer Wurzeln.

Sein erster Weg in Schwelm musste in die Schulstraße führen, wo im prächtigen und denkmalgeschützten Haus Nr. 7 gleich neben dem Amtsgericht zuletzt drei Generationen seiner Familie wohnten und Urgroßvater Karl geboren wurde. Schon am Eingang fand sich Be‘eri von Bürgermeister Stephan Langhard begrüßt, der ihn im Namen der Stadt herzlich willkommen hieß. Langhard empfing damit bereits zum dritten Mal in diesem Jahr jüdische Nachfahren in der Stadt, er misst diesen Besuchen große Bedeutung zu: „Sie verknüpfen Schwelm wieder mit seiner langen und reichen jüdischen Geschichte. Auch öffnen sie den Blick in die Welt, ebenso wie in die eigene Vergangenheit.“

Be‘eri (21) ist auf Spurensuche in Schwelm. Foto: Marc Albano-Müller / WP

Im Haus seiner Vorfahren fand Be‘eri sämtliche Türen weit geöffnet. Dafür hatte Birgit Licht gesorgt, Geschäftsleiterin des Amtsgerichts. Ihre Behörde nutzt das Haus heute als Bürogebäude. Über den Besuch des israelischen Nachfahren sehr erfreut, führte sie mit eigenem historischen Interesse durch das Haus und wies auf prächtige Stuckdecken, kunstvolle Fliesenböden und verzierte Glasfenster. Das Haus dürfte Bankier Josef Meyer um 1898 erbaut haben, als Wohnhaus und Banksitz zugleich. Seine Privatbank „David Meyers Söhne“ in den Räumen des Erdgeschosses reichte er später an Sohn Hermann Meyer weiter. Vater und Sohn genossen als Bankiers großes Ansehen in Schwelm und bekleideten auch lange das Amt des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde.

Ein weiteres Stammhaus der Familie erwartete Be‘eri in der Kirchstraße. Die heutige Nr. 13, direkt am Immanuel-Ehrlich-Platz, war ab 1792 Wohnort seines frühesten Schwelmer Vorfahren David Meyer. Dieser zog als Viehhändler aus dem Rheinland nach Schwelm und erwarb sich hier einen so guten Ruf, dass auch er schon von den Schwelmer Juden zum Gemeindevorsitzenden gewählt wurde. Zwei Söhne von ihm, David und Herz Meyer, gründeten später die Privatbank und bauten gemeinsam das Elternhaus zu seiner heutigen Größe aus. Als prominente Bankiers wurden sie in den Stadtrat aufgenommen.

Die Spurensuche führte Be‘eri schließlich auf den jüdischen Friedhof, wo die Gräber aller genannten Mitglieder seiner Familie noch gut erhalten sind. Be‘eri hatte kaum Mühe, auch die Inschriften der ältesten Steine abzulesen, auf Hebräisch von rechts nach links. Einzig das Grab von Urgroßvater Karl ist hier nicht zu finden. Er verließ mit 26 Jahren frühzeitig und weitsichtig Deutschland, nur zwei Monate nach Hitlers Amtsantritt. Begleitet von seiner alten Mutter Frieda aus der Schulstraße, ließ sich Karl im Jordantal des damaligen Palästina und späteren Israel nieder. Er wurde vom Bankkaufmann zum Mitgründer eines Kibbuz.

Be‘eri Shamir am Haus seiner Vorfahren Schulstraße 7. Heute nutzt das Amtsgericht das Gebäude. Foto: Marc Albano-Müller / WP

Diesem Urgroßvater verdanken Be‘eri und sämtliche Mitglieder seiner Familie heute die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie steht ihnen als Nachkommen eines NS-Verfolgten zu, der einst zu Unrecht ausgebürgert wurde. Für Familie Shamir bedeutet der deutsche Pass in dieser unsicheren Kriegszeit eine gewisse Beruhigung. Be‘eri nutzte ihn nach seiner Rückkehr nach Israel bereits, um sich und die Angehörigen in eine „Krisen-Vorsorgeliste“ des Auswärtigen Amtes eintragen zu lassen, auch für denkbare Evakuation im Ernstfall. Er freute sich jetzt besonders über eine Nachricht aus Schwelm, dass er und seine Familie hier jederzeit willkommen wären.

