Ist eine Maskenpflicht für Grundschüler sinnvoll?

Ennepe-Ruhr-Kreis. Angesichts der Corona-Infektionen fordert der Krisenstab im Ennepe-Ruhr-Kreis Maskenpflicht auch für Grundschüler. Was halten Sie davon?

Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionren hat der Krisenstab im Ennepe-Ruhr-Kreis einen weitreichenden Beschluss gefasst: Im Kreisgebiet soll die Maskenpflicht nach den Herbstferien an allen Schulen gelten, auch an den Grundschulen. Die Anfrage an die Bezirksregierung in Arnsberg ist bereits gestellt. Was halten Sie davon?

Wenn die Umfrage nicht angezeigt wird, klicken Sie hier.