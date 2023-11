Jazz: Isabelle Bodenseh steht auf Bühne in Gevelsberg

Gevelsberg. Ein besonderes Konzert mit der Musikerin Isabelle Bodenseh steht in Gevelsberg an. Der Eintritt ist frei.

Das nächste Jazzkonzert im Zentrum für Kirche und Kultur findet am Samstag, 11. November, im Rahmen der 15. Aktionswoche für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt mit dem Isabelle-Bodenseh-Quartett statt.

Bandleader ist die Querflötistin Isabelle Bodenseh. Nach ihrem Musikstudium in Frankfurt hat sie ihr musikalisches Spektrum durch weitere Studien in Havanna und Los Angeles erweitert. Sie ist Dozentin an der Musikhochschule Frankfurt am Main, leitet die „Jazz à la Flute Online Academy für Improvisation“ und setzt ihr musikalisches Können erfolgreich mit verschiedenen Formationen in die Praxis um. Ihre Instrumente C- und Bass-Querflöte beherrscht sie auf höchstem Niveau.

Der Gitarrist Lorenzo Petrocca ist bereits mehrfach in Gevelsberg gewesen. Er ist mittlerweile wohl Deutschlands meistbeschäftigter Jazzgitarrist. Vielfach zieht es ihn aber auch in seine alte Heimat Italien. Seit einigen Jahren tritt er im Duo mit Isabelle Bodenseh auf, inzwischen aber auch, wie aktuell, im Quartett. Das Zusammenspiel der beiden wird perfekt durch Hammond-Orgel und Schlagzeug ergänzt. Das Programm besteht im Wesentlichen aus den eigenen Kompositionen des neuesten Albums „Flowing Mind“ gestaltet.

Isabelle Bodenseh ist aber auch Mutter – Mutter einer mehrfach schwerstbehinderten Tochter. Die 21-jährige Juliette ist aufgrund einer schweren Cerebralparese behindert, sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen. Isabelle war schnell klar, dass es für ihre Tochter niemals Ballettaufführungen oder ähnliches geben wird. Nachdem sie sich von diesen ursprünglichen Vorstellungen verabschiedet hatte, packte sie das Leben mit viel Stärke, Kreativität, Mut und Glaube an ihr Kind bei den Hörnern. Sie schaffte es, zumindest teilweise ihren Beruf weiterhin auszuüben und mit ihrer Tochter auch ohne Sprache oder Gebärden zu kommunizieren. Was mit dem Zeigen auf einen grünen Gegenstand für „ja“ und einem Roten für „nein“ begann, führte nach einem steinigen Weg und entgegen aller Prognosen zu einem Hauptschulabschluss. Hierüber wird sie in den Spielpausen berichten.

Eine Veranstaltung der Gesellschaft zur Förderung der kulturellen Begegnungsstätte „Zentrum für Kirche und Kultur“ e.V. mit finanzieller Unterstützung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ Der Eintritt ist frei.

Anmeldung und Reservierung: 02332/ 914020, wolf.ossenberg@t-online.de

