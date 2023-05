Johann D. Dresel aus Ennepe schreibt deutsche Geschichte

Eine zeitgenössische Darstellung zeigt die erste Sitzung der Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt am Main am 18. Mai 1848.

Ennepetal. Heute vor 175 Jahren wurde deutsche Geschichte geschrieben. Einer der Protagonisten: Johann Dietrich Dresel aus dem Amt Ennepe.

Es gilt als Geburtsstunde des deutschen Parlamentarismus und war ein Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie, wie wir sie heute kennen: Heute vor 175 Jahren, am 18. Mai 1848, versammelten sich in der Frankfurter Paulskirche die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments, um über eine freiheitliche Verfassung und die Bildung eines deutschen Nationalstaats zu beraten. Mit dabei: Johann Dietrich Dresel aus Schweflinghausen, das bis 1923 eine selbstständige Landgemeinde im Amt Ennepe war.

Die Paulskirche in Frankfurt, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. In der alten Paulskirche an gleicher Stelle fand 1848 die erste Nationalversammlung statt – mit Johann Dietrich Dresel aus Schweflinghausen im Amt Ennepe. Foto: Andreas Gruber

Die Erinnerung daran hält Wolfgang Schweflinghaus aus Ennepetal wach, der zu der Bedeutung ausführte: „Das Vorparlament war eine Versammlung von 574 Männern, die 1848 die Wahl der Frankfurter Nationalversammlung vorbereiten sollte. Das Vorparlament tagte vom 31. März bis zum 4. April 1848 in der Frankfurter Paulskirche, in der ab dem 18. Mai auch die Nationalversammlung zusammenkam. Einberufen worden waren die Mitglieder des Vorparlaments von einer letztlich privaten, jedenfalls revolutionären Initiative.“

Zu der Person mit Heimatbezug schreibt Wolfgang Schweflinghaus: Johann Dietrich Dresel wurde am 17. Juli 1785 in Schweflinghausen (Westfalen) geboren. Schweflinghausen war bis 1923 eine selbstständige Landgemeinde im Amt Ennepe. Er starb am 27. April 1855 in Münster (Westfalen)) und war ein deutscher Weinhändler und Abgeordneter. Dresel zählte zum sogenannten Hallgartener Kreis und war 1848 Teilnehmer an der Heidelberger Versammlung der Liberalen. Er war Mitglied im Vorparlament.“

