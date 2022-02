JP Kraemer: Ziehvater von Auto-Star investiert in Gevelsberg

Gevelsberg. Plötzlich stand Gevelsberg im Fokus der breiten Öffentlichkeit auf Youtube. Grund ist ein Interview von Tuningstar JP Kraemer mit seinem Ex-Chef.

„Das ist ein Schocker jetzt“, sagt Jean Pierre Kraemer, seinem Publikum besser bekannt als JP. Gerade hat der Gast des Youtube-Stars und Fernsehmoderators für eine Folge seines Gespräch-Formats „Completely Uncut“ (zu deutsch: komplett ungeschnitten) den Raum betreten. Dem 41-jährigen Auto-Tuner stehen Freude und Ehrfurcht gleichermaßen ins Gesicht geschrieben.

Sein Gesprächspartner ist kein Geringerer als Stephan Höckmann, der 28 Jahre lang bei Porsche gearbeitet hat und Kraemer vor rund 20 Jahren dort eine Ausbildung in Dortmund ermöglichte. „Ich bin sein Ziehvater, ich bin derjenige, der dieses langstreckensprechende Vertriebstalent unmittelbar und sofort entdeckt hat“, stellt sich der 64-Jährige zu Beginn des Youtube-Videos vor, das mittlerweile mehr als eine halbe Million Klicks auf Kraemers Kanal „JP Performance“ hat.

Vor ein paar Jahren hat Höckmann seinen Fokus stärker auf die Entwicklung größerer Gewerbe-Immobilien verlagert – unter anderem in Gevelsberg. Dort entwickelt er als Investor mit seinem Familienunternehmen seit etwas mehr als einem halben Jahr das alte Dieckerhoff-Guss-Gelände an der Oststraße. Und auch das kommt im Gespräch mit Social-Media-Star JP Kraemer zur Sprache. „Wir haben in Gevelsberg eine große Fabrik gekauft, wo die Restfamilie gesagt hat: ,Wenn Du die kaufst, lassen wir Dich in die Geschlossene einliefern“, erklärt Höckmann. Kraemer lacht und antwortet zur Kamera und an die Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet: „Er hat mir das auch gezeigt. Ich hab auch gesagt: ,Ne’.“

Von Gevelsberger Gelände überzeugt

Stephan Höckmann selbst zeigt sich von der Entwicklung der etwa 32.000 Quadratmeter großen Industriefläche aber nach wie vor überzeugt. „Die Nähe zur A1 ist gegeben und die Infrastruktur ist gut“, sagt er. Eine Behindertenwerkstatt mit circa 150 Arbeitsplätzen, hauptsächlich für Rollstuhlfahrer, auf etwa 5.800 Quadratmetern in einem hinteren und bisher unbebauten Bereich der Fläche soll an der Oststraße unter anderem entstehen. 50 bis 55 Arbeitsplätze für Betreuer sollen noch dazukommen.

Im Bereich der jetzigen Parkplätze und des direkt angrenzenden Gebäudes soll es auf 4600 Quadratmetern sozialen Wohnungsbau und Wohngemeinschaften für Behinderte geben. Das Gebäude möchte Höckmann dafür abreißen. „Vielleicht realisieren wir den sozialen Wohnungsbau sogar noch größer als geplant“, sagt der Investor auf Nachfrage der Redaktion zum aktuellen Stand der Dinge.

Stephan Höckmann, Ziehvater des Tuningstars JP Kraemer investiert in das alte Dieckerhoff-Guss-Gelände in Gevelsberg. Foto: Privat / Höckmann

Zusätzlich sollen künftig kleinere Handwerksbetriebe die Möglichkeit haben, an der Oststraße XXL-Garagen zu mieten und für sich zu nutzen. Die entsprechenden Abbrucharbeiten, um all das umsetzen zu können, seien aktuell im Gange, wie Höckmann verrät.

„Die Bauanfragen liegen beim Bauamt in Gevelsberg“, sagt er außerdem. Auf einen Fertigstellungstermin möchte er sich noch nicht festlegen. Stattdessen findet Höckmann lobende Worte für die Zusammenarbeit mit der Stadt Gevelsberg. „So eine tolle Zusammenarbeit habe ich bisher in kaum einer anderen Stadt erlebt“, betont er.

Anerkennung von JP Kraemer

Die Höckmann Immobilien GmbH hat nämlich auch in anderen Städten bereits ähnliche Großprojekte umgesetzt – unter anderem auf dem ehemaligen Areal des Bauunternehmens Heitkamp in Herne. Auch Jean Pierre Kraemer hat die Aktivitäten seines Ziehvaters über die Jahre verfolgt, wie er auf Youtube sagt.

Blick auf einen Teil des alten Dieckerhoff-Guss-Geländes an der Oststraße in Gevelsberg kurz nach der Übergabe an den Investor. Foto: Max Kölsch / WP

Ebenso hat Höckmann natürlich den Werdegang seines früheren Schützlings verfolgt. „Ich konnte erst gar nicht erfassen, wie berühmt Jean Pierre ist“, gibt der 64-Jährige zu. Auch wenn der wirtschaftliche Erfolg des Tuning-Stars ablesbar gewesen sei. „Wenn dich aber am Strand in Griechenland schon jemand anspricht, ob du nicht der Ziehvater von Jean Pierre Kraemer bist – er hatte das ja schon früher mal erwähnt – dann fragst du dich schon, was da los ist“, sagt Höckmann und lacht.

Moderator, Unternehmer und Webvideoproduzent Jean Pierre Kraemer ist ein deutscher Moderator, Unternehmer und Webvideoproduzent, der im sauerländischen Plettenberg zur Welt kam und seinen Lebensmittelpunkt später nach Dortmund verlegte. Er beschäftigt sich beruflich mit Autos und dem Tuning von Autos. Bekannt ist er unter anderem durch die Dokumentations-Serie „Die PS-Profis“ und seinen Kanal „JP Performance“ auf der Internet-Videoplattform Youtube, der zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Kanälen im Automobilsektor gehört. Allein auf diesem Kanal hat Kraemer 2,19 Millionen Abonnenten. Auf der Social-Media-Plattform Instagram folgen ihm rund eine Millionen Menschen, sein Unternehmen JP Performance GmbH hat auf Facebook mehr als 800.000 Gefällt-mir-Angaben.

Auf Kraemers Youtube-Kanal zu Gast zu sein war daher auch für den erfahrenen Auto- und Immobilienprofi etwas Besonderes. Mindestens so besonders wie für den Social-Media-Star selbst. „Mein Körper spult 22 Jahre zurück, und ich bin der Jean Pierre von vorher“, sagt dieser, als er Höckmann sieht.