Jubiläum: Gevelsberg startet den großen Hausputz

Gevelsberg. Die Kinder machen es vor, viele andere können mitmachen: Zum 25. Mal findet in Gevelsberg der Hausputz statt. Das steckt hinter der Aktion.

Vom achtlos weggeworfenen Müll am Wegesrand bis hin zu illegal entsorgten Haushaltsgegenständen, die in der Natur auch zur Gefahr für Tiere werden können – Umweltverschmutzung findet auch im Kleinen direkt vor der eigenen Haustür statt. Das war in der Vergangenheit so und hat sich bis heute leider nicht geändert.

Umso wichtiger ist es, für das Thema zu sensibilisieren. Und warum nicht schon von klein auf? Der Gevelsberger Hausputz zielt genau darauf ab. Seit 1997 beteiligen sich Schülerinnen und Schüler daran, machen sich ausgerüstet mit Müllpickern oder Besen, Müllsäcken und Handschuhen auf den Weg, den Unrat in ihrer direkten Umgebung zu beseitigen.

In diesem Jahr findet die Aktion – wieder initiiert von der SPD Gevelsberg – zum 25. Mal statt. Die Stadt Gevelsberg und Annette Bußmann von der Zukunftsschmiede Gevelsberg unterstützen das Vorhaben auch dieses Mal. Los geht es am Freitag, 24. März. Bis zum Samstag, 1. April, sammeln Schülerinnen und Schüler dann Müll auf ihrem Schulweg und rund um ihr Schulgelände. Privatperson, Vereine und sonstige Institutionen können sich beteiligen.

Für Umwelt sensibilisieren

„Man will Betroffenheit wecken und signalisieren, dass die Umwelt Allgemeingut ist“, erklärt Annette Bußmann den umweltpädagogische Aspekt hinter der Aktion, die sie von Anfang an begleitet. Wichtig sei die Frage: Wie gehen wir mit der Natur als Raum der Tiere um? Junge Menschen sollten schon früh lernen, dass Umwelt nichts ist, „was da draußen ist“, sondern etwas, das uns alle angeht.

Lesen Sie auch:

1706 Schülerinnen und Schüler machen mit beim Hausputz. Fünf Grundschulen und alle weiterführenden Schulen sind mit im Boot, auch der Städtische Kindergarten Habichtstraße nimmt teil. Im kommenden Jahr möchten die Verantwortlichen die Aktion nach Möglichkeit noch ausweiten. Zum Dank bekommt jedes Kind wieder ein Gebäck in Form eines Besens.

Die Stadt Gevelsberg unterstützt den Hausputz. „Wir haben als Stadt immer gesagt, dass jede Organisation, die sich um dieses Thema kümmert, von uns Müllpicker, Handschuhe, Müllsäcke und eine kostenlosen Müllentsorgung bekommt“, sagt Bürgermeister Claus Jacobi. Die Entsorgung läuft über die Technischen Betriebe und verschiedene Sammelpunkte.

Anmeldungen ab sofort

„Wir sind der Verwaltung und den Technischen Betrieben sehr dankbar“, betont der Gevelsberger SPD-Chef Daniel Berenbruch.

Für die Anmeldung zum Hausputz benötigt die SPD folgende Infos von Interessierten: Wer meldet sich an? (Privatperson, Vereine, sonstige Institutionen) Wie viele Teilnehmer werden angemeldet? Wird Material wie Müllbeutel, Handschuhe etc. benötigt? Falls ein Container benötigt wird, kann dies mit den Technischen Betrieben Gevelsberg abgestimmt werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Unter allen Teilnehmern werden drei Pro-City-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro verlost. Die SPD weist ausdrücklich darauf hin, dass der Gevelsberger Hausputz nicht dazu dient, privaten Hausrat und Sperrmüll kostenlos zu entsorgen, diese werden von den Technischen Betrieben nicht angenommen.

Anmeldungen ab sofort unter: info@spd-gevelsberg.de. Kontakt zu den Technischen Betrieben Gevelsberg für die Müllabgabe: 02332/771500.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm