Naima Salapic (l.) und Liese Fischer (r.) zeigten ihr enormes Können an den Saxofonen.

Geld für Instrumente Jugend musiziert auf Top-Niveau in Schwelm

Schwelm. Jugend musiziert in der Sparkasse Schwelm. Die überreicht noch ordentlich Geld für neue Instrumente.

Die Jugend musizierte in der Sparkasse. Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Schwelm beeindruckten das Konzert-Publikum mit ausgesuchten Musikstücken und Vorträgen an unterschiedlichen Instrumenten.

+++ Schwelm: Das ist der neue Wirtschaftsförderer +++

Zum Teil als Soli, zum Teil in Begleitung von Klavier oder Cello oder im Ensemble zeigten die Kinder und Jugendlichen – und sogar ein Ensemble in etwas fortgeschrittenem Alter-- ihr musikalisches Können. Sowohl Bürgermeister Stephan Langhard als auch Sparkassenvorstand Daniel Rasche betonten in ihren Begrüßungsworten, wie wichtig das Musizieren für die Kinder und Jugendlichen und wie wertvoll diese Tradition des jährlichen Konzerts ist.

+++ Drogen stürzen Gevelsbergerin in schwere Krise – Gerichtsverhandlung +++

Gabriele Weidner, Leiterin der Städtischen Musikschule, stellte zu Beginn dem Publikum das Programm vor und erläuterte auch das enorme Engagement der Lehrerinnen und Lehrer an der Städtischen Musikschule. Vor der Pause gab es noch zwei besondere Ehrungen für zwei zweite Plätze im Klaviersolo bei den diesjährigen Regionalwettbewerben: Eva Korn und Philipp Sommerfeld, beide 12 Jahre alt, hatten sie in der Sparte Klavier solo errungen

Geld für neue Instrumente

Die Leistungen der jungen Leute wurden mit langanhaltendem Applaus des Publikums und kleinen Präsenten vom Bürgermeister , der stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins „Freunde und Förderer der Musikschule der Stadt Schwelm, Anna Nüschen, und Sparkassenvorstand Daniel Rasche gewürdigt.

+++ Schwelmer missbraucht Töchter: Der Blick in die Familie +++

Zudem konnte sich auch der Förderverein wieder über einen großen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro freuen, den Daniel Rasche symbolisch an Anna Nüschen und Gabriele Weidner überreichte. Das Geld fließt unter anderem in die Anschaffung neuer und die Reparatur älterer Musikinstrumente.

Dann sorgte das Ensemble „Jekami“ – Jeder kann mitmachen - noch für einen mitreißenden Ausklang des Konzerts.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm