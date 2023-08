Jugendlandtag: Wer hat Lust, Abgeordneter auf Zeit zu sein

Ein Blick in den Plenarsaal, in dem der Jugendlandtag tagt (Archivfoto)

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die meisten kennen Politik aus dem Fernsehen. Beim Jugendlandtag lernt man die Arbeit richtig kennen. So werdet ihr Abgeordnete für drei Tage.

Wie arbeitet ein Parlament? Wie sieht der Alltag eines Abgeordneten aus und wie organisiert sich eine Fraktion? Antworten darauf erhalten junge Menschen beim Jugendlandtag des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 16. bis 18. November 2023 in Düsseldorf.

Dabei erleben die Jugendlichen die Arbeit der 195 Abgeordneten des Landtags und diskutieren über aktuelle Themen der Landespolitik. Die Landtagsabgeordnete Ina Blumenthal aus Gevelsberg bietet jungen Menschen an, für diese drei Tage ihren Platz im Parlament einzunehmen. Insgesamt haben seit 2008 rund 2.600 junge Menschen aus allen Teilen von Nordrhein-Westfalen mitgemacht. Was ist der Jugendlandtag?

Ina Blumenthal, Landtagsabgeordnete aus Gevelsberg Foto: Fabian Strauch

Der Jugendlandtag ist ein Format der politischen Bildung des Landtags Nordrhein-Westfalen und wird seit 2008 angeboten. Als Abgeordnete erleben die jungen Menschen den parlamentarischen Alltag mit Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen und Expertenanhörungen. Höhepunkt des Programms ist am letzten Tag die Plenarsitzung. Die Beschlüsse der Jung-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier werden im Anschluss an den Hauptausschuss des Landtags übermittelt. In den vergangenen Jahren debattierten die jungen Abgeordneten zum Beispiel über die Themen „Öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen“ oder „Digitalisierung an Schulen und Hochschulen“.

Ziel ist es, jungen Menschen einen Einblick in den Arbeitsalltag von Politikerinnen und Politikern zu geben und nachhaltig politisches und demokratisches Engagement zu stärken. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie eine Fahrtkostenpauschale übernimmt der Landtag NRW. Wie kann man sich für den Jugendlandtag bewerben?Jedes Mitglied des Landtags kann einen jungen Menschen aus dem eigenen Wahlkreis einladen. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und dürfen bisher noch an keinem Jugendlandtag teilgenommen haben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende oder junge Berufstätige direkt bei Ina Blumenthal. Eine Bewerbung muss folgende Informationen enthalten: Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Handynummer und E-Mail-Adresse. Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren werden ebenfalls die Kontaktdaten der Eltern benötigt.

Interessierte Jugendliche können ihre Bewerbung mit allen Kontaktdaten sowie ihrer Motivation, warum sie am Jugendlandtag teilnehmen möchten, direkt an das Landtagsbüro richten – entweder per E-Mail an marielena.scheffler@landtag.nrw.de oder postalisch an Ina Blumenthal, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2023.

Für weitere Informationen steht der Sachbereich „Schulprogramme, Jugendlandtag“ des Landtags Nordrhein-Westfalen zur Verfügung, Tel. 0211/ 884 2450

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm