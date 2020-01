Schwelm. Unter Androhung von Gewalt ist einem 17-Jährigen aus Gevelsberg am Sonntagabend auf dem Schwelmer Bahnhof die Jacke geraubt worden.

Jugendlicher muss Geld und Jacke in Schwelm hergeben

Ein 17-Jähriger ist in Schwelm beraubt worden. Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurde der junge Gevelsberger unter Androhung von Schlägen dazu aufgefordert, seine Jacke auszuziehen. Der Jugendliche befand sich auf einem Bahnsteig am Schwelmer Bahnhof, als ein Unbekannter auf ihn zu kam und ihn bedrohte. Der 17-Jährige übergab daraufhin seine blaue Wellensteynjacke, in der sich auch seine Geldbörse befand. Ein weiterer Unbekannter kam dazu, der offenbar zu dem ersten Täter gehörte und schlug dem 17-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht, dann flüchteten die Beiden. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen, sie gab Hinweise auf zwei Schwelmer, die Ermittlungen zu der Identität der Täter laufen.