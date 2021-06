Jugendzentrum in Schwelm: Bühne frei für junge Talente

Schwelm. Handgemachte Musik, Kleinkunst und eine gemütliche Atmosphäre – das bietet die Veranstaltungsreihe „Open Stage – Streetstyle“. Hier gibt es Karten:

Die Veranstaltungsreihe „Open Stage – Streetstyle“ kann am Samstag, 19. Juni, um 20 Uhr, in das Jahr 2021 starten. Das Publikum darf sich erneut auf handgemachte Musik und Kleinkunst in gemütlicher Atmosphäre im Schwelmer Jugendzentrum freuen.

Ziel der Reihe ist es, seit mittlerweile fünf Jahren, einerseits der Kultur der Straße eine Bühne zu geben, das heißt jungen Talenten ein Podium zu bieten, und andererseits Jugendlichen sowie jungen und junggebliebenen Erwachsenen neue Kunstformen und Kunstschaffende bekannt zu machen.

Die Akteure

Folgende Künstlerinnen und Künstler aus der lokalen Umgebung werden ihr Programm in angenehmer Lautstärke präsentieren:

Joschi und Anna Wiesbrock sind Bruder und Schwester, die leidenschaftlich gerne Musik machen. Sie singen fantastisch, auch zweistimmig, spielen Klavier, professionell Gitarre und mit geschmackvoll arrangierten Coversongs und eigenen Liedern.

„Von wegen Romeo“ – Das sind Marius (Gitarre und Gesang) und Andrej (Cajon und Background Vocals). Sie kommen aus dem Herzen des Ruhrgebiets und haben Bock auf handgemachte Musik. In ihren deutschsprachigen Songs singen sie vom Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. In der Musik verarbeiten sie persönliche Geschichten und ordnen ihre Gedanken zur ihrer Umwelt und der Gesellschaft, in der sie leben. Alles das ist jetzt in Form der Debüt-EP „Tagebuch“ auf allen Streaming-Plattformen zu hören.

Die 19-jährige Singer/Songwriterin „Julika Elizabeth“ kommt aus Düsseldorf und komponiert seit ihrem 9. Lebensjahr eigene Songs mit englischen Texten. Das Genre umfasst Pop und Alternative. Neben Liveauftritten ohne Samples und Playback arrangiert und produziert sie ihre eigenen Stücke. Seit 2016 kann die Musikerin schon auf über 180 Auftritte in Clubs, Open-Air-Konzerten und bei Festivals zurückblicken.

Karten und Verhaltensregeln

Das Streetstyle-Konzert findet unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutzverordnung Open Air im Atrium des Jugendzentrums, Märkische Straße 16, statt. Es gilt ein Einbahnstraßensystem, und es herrscht Maskenpflicht – auch am Sitzplatz. Schon traditionell wird beim Open Stage kein Alkohol verkauft. Auf dem gesamten Gelände gilt Rauchverbot. Zutritt haben nur nachweislich geimpfte, getestete oder genesene Personen – also den Impfausweis, die Testbescheinigung oder die ärztliche Bescheinigung nicht vergessen! Zur Rückverfolgbarkeit werden Kontaktdaten erhoben. Die maximale Besucherzahl beträgt 40 Personen.

Um Wartezeiten und Schlangen zu vermeiden, wird darum gebeten, die Eintrittskarten möglichst im Vorverkauf zu erwerben. Der Einlass beginnt schon um 19 Uhr. Karten sind zum Preis von 5 Euro vom 7. bis 11. Juni im Vorverkauf unter Barnstein@Schwelm.de unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Weiteren Fragen beantwortet Barnstein@Schwelm.de oder 02336/81122.

