Jugendzentrum Schwelm verleiht Spiele

Schwelm Die Treffen im Jugendzentrum fallen derzeit aus, deshalb hat sich das Team jetzt etwas überlegt: Wie der Spiele-Verleih funktioniert.

Das Schwelmer Jugendzentrum startet einen Spieleverleih. Angeboten werden neben Brett- und Kartenspielklassikern auch Denk-, Geschicklichkeits- und Strategiespiele. Nach telefonischer Vorabsprache unter 02336/81122 können die Spiele am Jugendzentrum ausgeliehen werden. "Bitte unbedingt vorher anrufen", teilt das Jugendzentrum mit. Jeder Interessierte bekomme dann einen Termin mitgeteilt, zu dem ein Schülerausweis oder ein Schoko-Ticket oder ähnliches mitgebracht werden müsse. Wie lange man ein Spiel behalten dürfe, werde individuell besprochen. Nach Rückgabe werden die Spiele desinfiziert, teilt das Team des Jugendzentrums mit.

Das Jugendzentrum bietet auch in der jetzigen Zeit die Möglichkeit zum Bundesfreiwilligendienst an. Zu den Einsatzbereichen gehören handwerkliche und hauswirtschaftliche Tätigkeiten und, wenn es wieder möglich sein wird, der Betrieb des Jugendzentrumscafés und der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Interessenten können sich ebenfalls unter 02336/81122 melden.

Aktivitäten

Gäbe es keine Corona-Pandemie, würden sich viele Kinder nachmittags in Schwelms Jugendzentrum an der Märkischen Straße 16 treffen, sich beschäftigen und den Tag strukturieren. Diese Möglichkeiten gibt es im Moment nicht. Um trotzdem für die Kinder und Jugendlichen da zu sein, überlegt sich das Team des Jugendzentrums immer wieder Aktivitäten, die im Rahmen der geltenden Maßgaben umsetzbar sind. So wurden beispielsweise in der Vorweihnachtszeit Spiel- und Basteltüten verteilt.