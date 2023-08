Die Polizei bittet um Hinweise. Vermisst wird der elfjährige Luca, der am Dienstagmorgen an seiner Schule in Ennepetal verschwunden ist..

Fahndung Junge vermisst: Elfjähriger Luca in Ennepetal verschwunden

Ennepetal. Der elfjährige Luca aus Wetter wird vermisst. Er ist am Dienstagmorgen an seiner Schule in Ennepetal verschwunden. Es gibt ein Foto von ihm.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Kind. Gesucht wird der elfjährige Luca M. aus Wetter.

Der Junge wurde am Dienstagmorgen gemeinsam mit einer Mitschülerin mit einem Taxi zur Schule in Ennepetal gebracht. Er entfernte sich jedoch mit ihr gemeinsam vom Schulhof, ohne die Schule aufzusuchen. Gemeinsam gingen die beiden zu einem nahe gelegenen Spielplatz.

Die Mitschülerin begab sich gegen 9 Uhr in die Schule zurück. Der Vermisste verblieb am Spielplatz und wurde seitdem nicht mehr gesehen. In seine Wohngruppe nach Wetter ist er nicht zurückgekehrt.

Örtlich nicht orientiert

Luca M. ist geistig sowie gesundheitlich eingeschränkt, dadurch zeitlich und örtlich nicht orientiert.

Wer hat den vermissten Jungen gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Ein aktuelles Foto von Luca M. mit einer detaillierten Personenbeschreibung und weiteren Informationen ist zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/113671.

Hinweise werden erbeten telefonisch unter 02336/916661234 oder an jede andere Polizeidienststelle.

