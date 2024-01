KaG. Grün Weiß Gevelsberg: Das sind die neuen Ehrensenatoren

Gevelsberg Der Presseschoppen der Karnevalsgesellschaft bot zahlreiche Programmpunkte. Welche Gäste zugegen waren. lesen Sie hier.

Seit Jahrzehnten zeichnet die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Gevelsberg von 1978 alljährlich mehrere Jecken zu Ehrensenatoren aus, um ihnen damit für die Verdienste um den Verein und im Karneval zu danken. „Es sind tatkräftige Unterstützer unserer Gesellschaft, die uns jahrelang helfen und besonderes Engagement zeigen“, erläuterte Präsident Marc Uhle die Idee, die dahinter steckt, und ergänzt, dass man durch diese Auszeichnung auch „vorhandene Sympathien stärken und den Zusammenhalt weiter pflegen“ möchte.

Seit Samstagabend ist die Reihe der Geehrten um drei neue Mitglieder erweitert worden: Hartwig Luig, Andreas Niehues und Elke Kramer heißen die neuen, mit diesem Titel ausgezeichneten Freunde der närrischen Zunft, denen beim traditionellen Presseschoppen die Ehrennadel ans Revers gesteckt und die dazugehörige Urkunde sowie der Sessionsorden überreicht wurde. Während Hartwig Luig, Zugführer vom Löschzug 1 der Feuerwehr Gevelsberg, und der Procity-Gevelsberg-Vorsitzende Andreas Niehues im Vorfeld bereits darüber informiert waren, dass man sie zu Ehrensenatoren ernennen wolle, hatte Elke Kramer überhaupt keine Ahnung. Ihr Blick, als Marc Uhle sie nach vorne bat, sprach Bände. Ein wenig geschockt, mitunter aber auch ein klein wenig stolz.

Dieser Akt des närrischen Brauchtums war mit Sicherheit der wichtigste Programmpunkt an diesem Abend, doch der Presseschoppen im Gemeinschaftsraum der Gevelsberger Feuerwehr bot seinen Gästen, unter ihnen das amtierende Gevelsberger Prinzenpaar Prinz Thomas I. und Prinzessin Tanja I. nebst seinen Begleitern Tanja und Michael Lenartz, zahlreiche Ehrensenatoren und Mützenträger sowie eine Abordnung der Ka-Ge Hippendorf, die tags zuvor Jogi Führing mit ihrem Orden für Freude und Frohsinn ausgezeichnet hatten, noch ein paar weitere stimmungsvolle Augenblicke, beispielsweise mit dem Wuppertaler Kinderprinzenpaar Prinz Maximilian I. und Prinzessin Jana-Anessa I., das mit einer Tanzeinlage begeisterte und es sich nicht nehmen ließ, frische Tulpen an die Anwesenden zu verteilen.

Dass bei solchen Veranstaltungen zahlreiche Orden (Sessions- wie auch Prinzenorden) verliehen werden ist hinlänglich bekannt. Beim Presseschoppen gab es aber auch diesmal wieder die vereinsinterne Auszeichnung, mit der die Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg von 1978 e.V. all jenen Mitgliedern ein Gesicht geben möchte, die sich durch ihr großartiges Handeln und Tun „innerhalb unserer Gesellschaft“ engagieren. Und genau dies habe, der Vereinsvorsitzende Jan Olschewski getan, der von seiner Vorgängerin Jeanette Weiß den Wanderpokal der Karnevalsgesellschaft überreicht bekam.

Als nächste große Veranstaltung steht bei der Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg von 1978 e.V. am 3. Februar um 20.11 Uhr die Verleihung der „Närrischen Mütze“ an die Taubenväter in der Aula Alten Geer auf dem Programm.

