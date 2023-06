Kanalsanierung: Sperrungen und Parkverbote in Schwelm

Eine Archivaufnahme einer Kanalsanierung in Schwelm. Die nächste Modernisierung startet am 3. Juli – mit Folgen für Anwohner und Verkehr.

Schwelm. Der Kanalsanierungs-Marathon in Schwelm geht weiter: Start der nächsten Maßnahme ist am 3. Juli. Wo gearbeitet wird und was das konkret bedeutet.

Die Technischen Betriebe Schwelm AÖR werden vom 3. Juli an eine Kanalsanierung in der Emil-Rittershaus Straße und der Präsidentenstraße durchführen. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf erhebliche Beeinträchtigungen einstellen.

Die Maßnahme beginnt im Kreuzungsbereich Emil-Rittershaus-Straße/Hauptstraße und führt über die Emil-Rittershaus-Straße bis auf Höhe der Hausnummer 10 in der Präsidentenstraße.

Die Sanierung erfolgt im geschlossenen Verfahren mittels Schlauchrelining. Bei diesem Verfahren werden kunstharzgetränkte Glasgewebeschläuche in die schadhaften Kanäle eingezogen und mit Überdruck aufgestellt, so dass nach Aushärtung des Harzes ein neues Kanalrohr in dem vorhandenen schadhaften Kanal entsteht. Es sind daher auch keine Straßenaufbrüche für Baugruben erforderlich.

Für den Einbau der neuen Liner werden kurzzeitige Sperrungen erforderlich. Fußgänger- und Anliegerverkehr und insbesondere der Rettungsdienst können die Baustelle jederzeit passieren. Eine Abstimmung mit der Feuerwehr Schwelm ist erfolgt.

Ampel außer Betrieb

Die notwendigen Arbeiten auf der Kreuzung Barmer Straße/Potthoff Straße/Hauptstraße/Emil-Rittershaus-Straße werden in Nachtarbeit ausgeführt. Hierzu wird die Ampelanlage außer Betrieb genommen werden.

Um die Erreichbarkeit der Kanalschächte zu ermöglichen, müssen Parkverbote im Bereich der Schächte arbeitstäglich in der Zeit von 7 bis 19 Uhr für die Dauer der Bauzeit ausgesprochen werden. Die Parkplätze an der Sporthalle Emil-Rittershaus-Straße können von den Anliegern benutzt werden.

Die Vorarbeiten zum Einzug des neuen Liners werden von den vorhandenen Kanalschächten aus erledigt, so dass im Laufe der Bauzeit lediglich die erforderlichen Sanierungsfahrzeuge im Schachtbereich aufgestellt werden müssen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Der Bauzeitenplan sieht vor, dass die Gesamtmaßnahme bis zum 28. Juli abgeschlossen wird. Die Kanalsanierung führt die Firma Rohrsanierung Jensen GmbH & Co.KG aus Bochum durch.

Schmutz und Lärm

Als Ansprechpartner für Rückfragen stehen von der Firma Jensen Herr Sascha Eick (Tel. 02327 / 954 12 61) und seitens der Technischen Betriebe Schwelm AÖR Herr Karsten Migchielsen (Tel. 02336 / 8047-43), zur Verfügung.

Bei Baumaßnahmen in dieser Größenordnung lassen sich Schmutz, Lärm und auch geringfügige Behinderungen des Fußgänger- und Pkw-Verkehrs nie ganz vermeiden. Alle am Bau Beteiligten werden ihren Teil dazu beitragen, dass diese Beeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden. Karsten Migchielsen: „Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Die Firma Jensen und die Technischen Betriebe Schwelm stehen Ihnen gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm