Karneval in Gevelsberg: Die elf Thesen der KG Grün-Weiß

Der Karnevalsverein Grün-Weiß hat in der neuen Feuerwache die Karnevalssession eröffnet. Das Prinzenpaar Thomas I. und Tanja I. begrüßten an diesem Abend auch das Hagener Prinzenpaar.

Gevelsberg Das Prinzenpaar der KG Grün-Weiß feiert mit befreundeten Vereinen. Es hat wieder verschiedene, aufregende Aktionen geplant.

Der Gevelsberger Karnevalsverein Grün-Weiß hat offiziell die Karnevalssession für Gevelsberg eröffnet. Mit sechs Karnevalsgruppen wurde jüngst die fünfte Jahreszeit im Gemeinschaftsraum der neuen Feuerwehrwache eingeleitet – mit zahlreichen Show-Einlagen und Ordensverteilungen. Zudem stellte Prinz Thomas I. die elf Thesen für die diesjährige Session vor. Gemeinsam haben er und seine Prinzessin Tanja I. verschiedene, aufregende Aktionen geplant. Unterstützt werden sie dabei von der Stadt und dem Gevelsberger Bürgermeister Claus Jacobi. In der ersten These heißt es nämlich, dass die Stadt Gevelsberg für den Karneval die „Werbetrommel“ rühren wird. „Mit Hilfe von Social Media, Plakaten und Bannern sollen die Bürger auf die fünfte Jahreszeit hingewiesen werden“, heißt es.

Der Bürgermeister ist ebenfalls in den Karneval eingebunden. Er darf die Kirmesmauer säubern, das Prinzenpaar beim Candlelight-Dinner als Butler verkleidet bedienen und ist auch an Weiberfastnacht (8. Februar) im „KOMMA“ als Frau verkleidet anwesend und stattet den Frauen des Karnevalsvereins, den sogenannten „Hühnern“, einen Besuch ab. Dieser Tag ist nicht nur für die „Hühner“ ein Tag, den man sich rot im Kalender anstreichen sollte, sondern auch für alle anderen Frauen und Männer in Gevelsberg. Denn zum ersten Mal wird Weiberfastnacht in Gevelsberg so richtig gefeiert, und wer Karten erwerben möchte, sollte sich beeilen, denn der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Vor Weiberfastnacht können sich alle Jecken bereits am 3. Februar in der Aula in der Alten Geer um 19 Uhr einfinden, um dort der Verleihung der Närrischen Mütze beizuwohnen. Der Kartenvorverkauf startet im Januar 2024.

Weitere närrische Aktionen dieser Saison sind das Duell „Schlag die neuen Mützenträger“ der Feuerwehr und das Dartsturnier der Spielleute-Vereinigung Gevelsberg im „Kreuz Ass“ sowie der Sturm auf das Rathaus am Rosenmontag und die anschließende Feier im KOMMA. In Aussicht auf die aufregenden Aktionen der neuen Session muss nur noch eines hinzugefügt werden: „Gelau!“ – der traditionelle Gevelsberger Karnevalsgruß.

