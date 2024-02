Karneval in Gevelsberg: Jecke Weiber feiern vom Feinsten

Wenn zu Wieverfastelovend eine närrische Schar an bunt verkleideten Frauen erst einmal das Zepter in die Hand genommen hat, dann gibt es, was die Stimmung betrifft, kein Halten mehr. These erfüllt: Bürgermeister Claus Jacobi stellte sich seiner Aufgabe und erschien als verkleidet als „Hausmütterchen Claudia“ im KOMMA, um Prinzessin Tanja I. dort persönlich seine Aufwartung zu machen.

Gevelsberg Frauen haben Weiberfastnacht komplett umgekrempelt. So ist die Premiere im „KOMMA“ gelaufen.

Weiberfastnacht ist Kult! Kein Wunder also, dass auch die Gevelsberger Kneipe „KOMMA“ am Donnerstag vor Rosenmontag zur männerfreien Zone erklärt wurde. Hier richteten nämlich die jecken Weiber der Ka.Ge. Grün-Weiß Gevelsberg, die Hühner wie sie sich selbst nennen, mit helfender Unterstützung der „Mädels“ aus dem Hippendorf, erstmalig dieses närrische Event aus. Dabei staunte man nicht schlecht, welch Kreativität die mehr als 60 Damen allein mit ihren Kostümen an den Tag gelegt hatten. Bunt, schrill, farbenfroh und crazy. So wie auch das von Jeanette Weiß und Dunja Olschewski-Uhle moderierte Programm.

Die Idee zu dieser stimmungsvollen Veranstaltung sei im Backstagebereich der Närrischen Mütze 2023 entstanden, als sich die Hühner auf ihren Auftritt vorbereiteten, verrät Jeanette Weiß. „Auf der Jahreshauptversammlung besprachen wir es dann mit dem gesamten Verein und bekamen direkt Zuspruch, auch unseren Männern.“ Denn die fünfte Jahreszeit, so ergänzt sie, sei ein wichtiger Brauch, und „es ist super schade, dass immer weniger Leute diesen leben“. Von daher müsse man mit neuen Ideen versuchen, die Jecken zu begeistern und darauf hoffen, dadurch den einen oder anderen neuen Anhänger zu gewinnen.

Auch wenn an diesem Abend die Herren absolut nichts zu sagen hatten, so wagte sich Bürgermeister Claus Jacobi dennoch in die Höhle der Löwinnen. Was allerdings der Tatsache geschuldet war, dass ihm das Gevelsberger Prinzenpaar, Prinz Thomas I. und Prinzessin Tanja I., die These auf´s Auge gedrückt hatte, er möge doch „als Frau verkleidet den Damen einen Besuch abstatten“. Das Stadtoberhaupt präsentierte sich als Hausmütterchen Claudia, mit blonden Zöpfen, Nickelbrille, Badelatschen, Kochutensilien und einem Küchenkittel, unter dem die Brüste ein wenig spannten. „Claudia“ zeigte sich begeistert, mit welch einem Engagement die grün-weißen Hühner diese Veranstaltung aus dem Boden gestampft hatte. „Mädels lasst uns feiern“, rief „sie“ in die Menge und gönnte sich dabei ein kühles Blondes. Mit Blick in Richtung Tanja I. erhielt Claudia Jacobi abschließend von der Prinzessin die Bestätigung, dass „diese These erfüllt“ wäre.

Diese staunte jedoch nicht schlecht, als plötzlich ein Linienbus auf der Mittelstraße anhielt, aus dem die Hagener Karnevalsprinzessin Simone II. nebst ihrer großen, weiblichen Hippie-Entourage entstieg. Eine echte Überraschung, mit der keiner gerechnet hatte.

Wenig später freute sich die holde Weiblichkeit über Dr. Tommy Sunshine, Facharzt für Trinkologie und Vorsitzender der Ärztekammer „Holiday Check“, der aus seinem Alltag erzählte. Das Ganze natürlich lustig verpackt. Ebenso witzig war auch Käthe Köstlich. Nicht zu vergessen „Tobi, die Partyrakete“, der schon bei der Verleihung der Närrischen Mütze mit seinem musikalischen Hitmix an Stimmungsliedern überzeugte.

Bis tief in die Nacht feierten die jecken Weiber ihre Party; an deren Ende sie niemals auseinander geh´n wollten. In diesem Sinne: ein dreifach kräftiges „Kikiriki“, „Gevelsberg Gelau“ und „Hippendorf Mäh“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm