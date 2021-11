Katholische Gottesdienste: Ab 1. Advent gilt 3 G-Regel

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. Die katholische Propstei St. Marien führt in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal ab dem 1. Advent die 3G-Regel für Gottesdienste ein.

Die katholische Propstei St. Marien hat sich darauf verständigt, in allen drei Städten der Pfarrei ab dem 1. Advent die 3G-Regel für Gottesdienste einzuführen. „Vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit, in der erfahrungsgemäß mehr Menschen in die Kirchen gehen und mit Blick auf die steigenden Inzidenzen halten wir die 3G-Regel für einen wichtigen Schritt, um unsere Gottesdienstbesucherin Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg noch besser zu schützen“, erklärte Propst Norbert Dudek die Entscheidung.

Nachweis über Status

Ab dem Wochenende 27./28. November (1. Advent) wird demnach für den Besuch eines Gottesdienstes ein Nachweis über den Status geimpft, genesen oder getestet notwendig sein. „Wir bereiten ein einfaches System vor, in dem sich unsere ‚Stammkunden‘ registrieren können, damit sie nicht jedes Mal den Nachweis mitbringen müssen. Und bis Weihnachten werden wir so schon eine Reihe von Gottesdienstbesuchern erfasst haben“ so der Propst.

Darüber hinaus wird weiter ein Mund-Nasen-Schutz während der gesamten Gottesdienstfeiern zu tragen sein. „Wir möchten einfach kein Auf- und Absetzen beim Betreten und Verlassen und für den Gemeindegesang, da erscheint es uns sinnvoller und praktikabler, den Mundschutz während der gesamten Zeit in der Kirche einfach aufzulassen,“, erklärt der leitende Pfarrer der Propstei. Ob zusätzlich für bestimmte Weihnachtsgottesdienste auch eine vorherige Anmeldung erforderlich wird, ist noch in der Klärung. „Selbstredend sind alle Planung unter Vorbehalt, immer mit Blick auf die Corona-Fallzahlen. Wir hoffen, auf diese Weise gemeinsam Advent und Weihnachten feiern zu können. Bei aktuellen Entwicklungen werden rechtzeitig über Änderungen informieren.“

