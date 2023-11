Katzenstreu: Der Strandurlaub des kleinen Mannes

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal „Guten Morgen“ - so heißt unsere tägliche Glosse, mit der wir augenzwinkernd den Tag begrüßen.

Wir stellen unseren beiden Katern zu Hause drei Katzentoiletten zur Verfügung, damit die Wohnung so sauber wie eben möglich bleibt. Ist das eine Klo besetzt oder gerade erst benutzt worden, steht ein anderes frisches bereit. Dieses System funktioniert so weit auch ganz gut. Einziges Manko: Die beiden Herrschaften tragen das Streu, das in ihren Samtpfoten haften bleibt, durch alle Räume und verteilen es auf sämtlichen Möbeln. Entsprechende Kunststoffmatten, die direkt vor den Katzenklos liegen und das Streu auffangen sollen, funktionieren leider nur mäßig gut.

Je nachdem wie viel Streu in der Wohnung verteilt liegt, saugen und wischen wir einmal durch. Wichtigster Indikator: das Urlaubsgefühl. Wenn wir im Wohnzimmer stehen, die Augen schließen und es sich unter den Füßen nach Strand anfühlt, wissen wir: Es ist Zeit, zu putzen. Für Menschen mit viel Fantasie bietet das natürlich Chancen: Zwei Kater - oder Katzen - kosten weniger als ein All-Inclusive-Strandurlaub. Zumindest, was die Anschaffungskosten angeht.

