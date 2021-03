Kaufland Gevelsberg spendet 2500 Euro für Naturkindergarten

Im Beisein von Bürgermeister Claus Jacobi überreichte Kaufland-Hausleiterin Irina Gul (rechts) symbolisch einen Scheck in Höhe von 2.500 Euro an Anna Kapfer und Joanna Stolz (zweite von links) von der Elterninitiatve Waldwerk e.V. als Dankeschön an die Stadt und ihre Bürger. Zusätzlich gab es auch noch einen Korb voller nahrhafter und gesunder Lebensmitteln für die Kinder vom Naturkindergarten.

Gevelsberg. Nach der Eröffnung des Kaufland in Gevelsberg gibt es ein besonderes Dankeschön an die Stadt.

Es war dieses kleine Wörtchen Danke, dass am Mittwochmorgen bei einer Spendenübergabe von Kaufland Gevelsberg im Vordergrund stand. Im Beisein von Bürgermeister Claus Jacobi überreichte der Dienstleister dabei einen Scheck in Höhe von 2500 Euro an den Naturkindergarten Waldwerk, um so symbolisch seinen Dank auszudrücken. „Danke für die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung während der Umbauphase und danke für das Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern“, sagten die für Gevelsberg zuständige Hausleiterin Irina Gul und der Kaufland-Immobilienentwickler Patrick Sontag.

Beide zeigten sich zufrieden mit dem Neustart, und der sich daran anknüpfenden Kundenfrequenz den dieser auslöste. Sowohl das Angebot als auch das moderne Konzept wurden angenommen und „wir erhalten immer wieder viele positive Rückmeldungen“, berichtete Irina Gul. Am 29. Oktober hatte der Vollsortimenter nach fast zweijähriger Umbauphase wieder seine Türen geöffnet und damit ein starkes Zeichen für die Gevelsberger Innenstadt gesetzt. Es ist ein großer Glücksfall, dass das Unternehmen auch weiterhin auf seinen zentralen Bereich am Vendômer Platz setzt, anstatt sich auf irgendeiner grünen Wiese niederzulassen. „Kaufland ist eine Lebensversicherung für unsere Innenstadt“, erklärte Bürgermeister Jacobi. „Und dafür möchte ich der Konzernführung auch noch einmal ausdrücklich danken.“

Tipp vom Bürgermeister

Er war es auch, der dem Unternehmen den Tipp gab, die Dankeschön-Spende vielleicht dem Naturkindergarten zukommen zu lassen, da sich dieser selbst finanziere.

„Wir haben uns diesbezüglich im Vorfeld dann einmal auf der Website umgeschaut und fanden die Idee einer solch naturverbundenen Einrichtung direkt klasse“, sagten die beiden Kaufland-Vertreter in Richtung Anna Kapfer und Joanna Stolz von der Elterninitiative Waldwerk. Es sei schon etwas Besonderes, wenn man Kindern die Möglichkeit biete den ganzen Tag im Freien zu verbringen, im Wald zu spielen, die Natur aus der Nähe kennen- und begreifen zu lernen und bestehende Ressourcen sinnvoll und nachhaltig zu nutzen. Was die beiden Vorsitzenden zu schätzen wussten und sich im Namen der Kinder (momentan werden 14 betreut, ab August sind es 20) sowie all ihrer Mitstreiter bedankten. Mit dem Geld, so erzählten sie, wolle man elektrische Lastenräder anschaffen, die zum Transport der Kinder zu weiter entfernten Ausflugszielen dienen und mit denen sich auch anstehende Einkäufe erledigen ließen.