„Kaum etwas so spannend wie Entwicklung des Wohnungsmarktes“

Schwelm. Schwelm: Der LBS-Gebietsleiter Jascha Volkenborn ist seit vielen Jahren für südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen im Einsatz.

LBS-Gebietsleiter Jascha Volkenborn ist seit 30 Jahren unermüdlich im Einsatz für das Wohnglück seiner Kunden. Mit seiner Heimat Schwelm ist er zudem fest verbunden – und allgemein kennt er sich im südlichen Teil des Ennepe-Ruhr-Kreises bestens aus. Am 1. August 1992 trat er in die Dienste der Bausparkasse, seit 20 Jahren ist er verantwortlicher Gebietsleiter für den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis und Hagen. Nur wenige dürften den Wohnungsmarkt und vor allem seine Bewohner so gut kennen wie er.

Und genau das ist auch etwas, was den 50-Jährigen anspornt, immer weiter zu machen. Nicht nur im Berufsalltag, auch arbeitet Volkenborn tagtäglich an sich selbst, macht zahlreiche Fortbildungen und strebt dauerhaft an, etwas Neues zu lernen. „Kaum etwas ist so spannend wie die Entwicklung des Wohnungsmarktes“, sagt der zertifizierte Immobiliengutachter.

So ist der Diplom-Sachverständige (DIA) für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, für Mieten und Pachten sowie Beleihungswertermittlung zuständig und inzwischen auch Sachverständiger für Schäden an Gebäuden. Ehrenamtlich ist er für den Gutachterausschuss im Ennepe-Ruhr-Kreis mit der Stadt Witten tätig sowie als Prüfer für Immobiliardarlehensvermittler für die SIHK Hagen. Und was sagt er zur aktuellen Preisentwicklung? „Ich rechne zunächst mit einer Seitwärtsbewegung der Preise. Aber allein die Inflation sowie die anhaltende Nachfrage vor allem auch durch Anleger wird dafür sorgen, dass Immobilien nicht bedeutend günstiger werden.“ Das gelte allenfalls für ältere Häuser, vor allem Mehrfamilienhäuser.

