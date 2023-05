Eine Frau hält Tampons in ihren Händen.. Um notleidenden Frauen zu helfen, gibt es in Schwelm eine Sammelaktion für Hygieneartikel.

Frauen in Not

Frauen in Not Kein Geld für Tampons und Binden: Hilfsaktion in Schwelm

Schwelm. Wenn das Geld nicht einmal für Tampons und Binden reicht: Um Frauen zu helfen, werden in Schwelm Hygieneartikel gesammelt. Was genau geplant ist.

Kosten für Tampons, Binden und viele weitere Hygieneartikel sind besonders für Frauen mit geringerem Einkommen und ohne festen Wohnsitz eine finanzielle Belastung. Um hierauf aufmerksam zu machen, rufen die Wohnungslosenhilfe der Diakonie Mark-Ruhr in Schwelm, die Beratungsstelle pro-familia und der Verein Unsichtbar e.V. aus Ennepetal zu einer Sammelaktion für Periodenartikel auf und bitten die lokale Bevölkerung um Unterstützung.

Bereits ab dem 15. Mai können gespendete Hygieneartikel im dm-Drogeriefachmarkt zu den Ladenöffnungszeiten in der Schwelmer Innenstadt (Hauptstraße 50) für die gemeinsame Sammelaktion abgegeben werden.

Hierzu zählen beispielsweise Binden, Tampons oder Slip-Einlagen. Eine Spendenabgabe ist nach vorheriger Absprache auch bei der Wohnungslosenhilfe in Schwelm oder dem Verein unsichtbar e.V. in Ennepetal möglich. Die Spenden werden von den Wohltätigkeitsorganisationen im Nachgang an Betroffene verteilt.

Abschluss der Sammelaktion ist am 31. Mai, an dem sich die Organisator:innen gemeinsam der Öffentlichkeit vorstellen. An einem Infostand klären die Initiator:innen der Aktion in der Zeit von 9 bis 17 Uhr über Hintergründe und Ursachen von Periodenarmut auf. Kundinnen und Kunden der dm-Filiale können dann auch an diesem Tag unter dem Motto „Kauf ein Teil mehr und Spende“ die Aktion vor Ort direkt unterstützen.

Kontakt und weitere Informationen: Wohnungslosenhilfe Schwelm, Sedanstraße 12 in Schwelm, 02336 – 6001 oder Verein Unsichtbar e.V., Heilenbecker Straße 372 in Ennepetal, 0176-619949 23

