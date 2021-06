Feuerwehr im Einsatz: Weil in Ennepetal kein Rettungswagen zur Verfügung stand, sprangen Kräfte der Wehr bei der medizinischen Erstversorgung ein.

Einsätze Kein Rettungswagen in Ennepetal: Feuerwehr versorgt Person

Ennepetal. Weil in Ennepetal kein Rettungswagen verfügbar ist, springt die Feuerwehr bei der medizinischen Erstversorgung ein.

Ein ereignisreicher Tag liegt hinter der Feuerwehr Ennepetal. Am Sonntag wurde sie dreimal alarmiert.

Vielleicht interessiert Sie auch dies: Inzidenz unter 35: Dies ist im EN-Kreis wieder möglich

Um 9.36 Uhr musste eine Ölspur auf der Straße Im Hagelsiepen entfernt werden. Dieser Einsatz wurde von vier eingesetzten Einsatzkräften abgearbeitet und konnte um 10.20 Uhr beendet werden.

Um 10.18 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der Heilenbecker Straße gemeldet. Dort hatte sich ein Fahrzeug überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrer nur leicht und konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Die 25 eingesetzten Einsatzkräfte konnten somit den Einsatz schnell wieder beenden. Lediglich ein Fahrzeug blieb vor Ort,um die Unfallaufnahme durch die Polizei zu unterstützen und ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen. Der Einsatz endete um 12.05 Uhr.

Um 17.25 Uhr rückten vier Einsatzkräfte in die Fuhrstraße aus. Dort musste eine Person medizinisch erstversorgt werden, da zu diesem Zeitpunkt in Ennepetal kein Rettungswagen verfügbar war. Nach kurzer Zeit konnte der Patient an den mittlerweile eingetroffenen Rettungswagen übergeben werden. Dieser Einsatz endete um 17.45 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm