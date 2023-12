Kinder basteln für Krankenhaus-Patienten zu Weihnachten

Eine liebgewonnene Tradition in der Vorweihnachtszeit sind die selbst gebastelten Transparentsterne, die in diesen Tagen auf allen Stationen des Helios Klinikums verteilt werden

Schwelm Wer über Weihnachten im Schwelmer Helios-Krankenhaus liegt, bekommt einen kleinen Lichtblick von Schwelmer Kindern geschenkt.

Eine liebgewonnene Tradition in der Vorweihnachtszeit sind die selbst gebastelten Transparentsterne, die in diesen Tagen auf allen Stationen des Helios Klinikums verteilt werden. Hinter der Aktion steckt viel Fleiß und vor allem Herzblut der kleinen und großen Bastlerinnen und Bastler der Georg-Müller-Grundschule in Gevelsberg, der katholischen Grundschule St. Marien/Caritas Ennepe-Ruhr in Schwelm sowie der Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg.

Die Kinder und Jugendlichen überbrachten ihre Grußbotschaften wieder persönlich – ganz unverpackt, aber wunderschön gebastelt. Patientinnen und Patienten, Klinikleitung, Mitarbeiter*innen und Dr. Christmas Bert freuten sich über die zahlreichen Kinder, die mit ihren gebastelten Aufmerksamkeiten und Weihnachtsliedern für besinnliche und leuchtende Momente im Foyer des Helios Klinikums Schwelm sorgten. Bereits jedes Jahr im September beginnt die Weihnachtsbastelei unter dem Motto „Sternebaschteln“. Dieses Jahr wurde auch fleißig beim Tag der offenen Tür im Helios Klinikum gebastelt.

Der Gedanke hinter dieser Tradition ist einerseits einfach und andererseits von so großer Bedeutung: Die Patienten und Patientinnen, die zu dieser Jahreszeit einen Krankenhausaufenthalt wahrnehmen müssen, bekommen einen kleinen Lichtblick überreicht. „Uns ist es wichtig, dass jeder Gruß individuell gestaltet und mit dem Namen des Schenkenden versehen wird. Ein kleiner Stern, der so viel Freude und Emotionen auslösen kann“, beschreibt Tanja Mielchen von der katholischen Grundschule St. Marien/Caritas Ennepe-Ruhr, die die Aktion seit vielen Jahren unterstützt.

„Mein Team und ich freuen uns sehr, dass wir die Sterne heute in Empfang nehmen dürfen“, sagte Klinikgeschäftsführer Lukas Trilling als er die Kinder und ihre Familien im Klinikum begrüßte. „Eure liebevolle Aktion ist von besonderer Bedeutung. Jeder Lichtblick für unsere Patientinnen und Patienten zählt“, weiß er und bedankte sich für die Herzlichkeit und die besinnlichen Momente in der Adventszeit.

Auch die jungen Bastler gingen nicht mit leeren Händen nach Hause und freuen sich, wenn im nächsten Jahr noch mehr Kinder und Jugendliche mitbasteln wollen :Die Sternenaktion wird vom CVJM Gevelsberg organisiert und alle Interessierten, also weitere Schulklassen, Gruppen oder Gemeinden, können sich gerne per E-Mail melden: cvjm-info@cvjm-gevelsberg.de.

