Kinder- und Jugendschutz: EN macht eine klare Ansage

Schwelm. Heranwachsende vor Gewalt schützen: Das ist Ziel der Kinder- und Jugendschutzambulanz. Vom EN-Kreis kommt nun ein wichtiges Signal.

Die Kinder- und Jugendschutzambulanz gegen sexualisierte und häusliche Gewalt (kizz) der ProFamilia EN Südkreis wird 20 Jahre alt (wir berichteten). Zum Jubiläum würdigte Landrat Olaf Schade die Arbeit des Teams und versprach, die Finanzierung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis aufrechtzuerhalten.

Rückblick: Im Jahr 2000 hatten die Kreisverwaltung und die ProFamilia EN-Süd im Ennepe-Ruhr-Kreis eine Umfrage durchgeführt. Kliniken, Ärzte, Beratungsstellen, Jugend- und Sozialämter dokumentierten seinerzeit nicht nur die Zahl der Fälle, sondern machten auch eine ganz besondere Problematik aus: Missbrauchsopfer im Kindes- und Jugendalter hatten häufig Schwierigkeiten, die richtigen Ansprechpersonen zu finden.

Konsequenz: Alle Akteure, darunter insbesondere Kreisverwaltung und Kreispolitik, richteten für den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis bei der ProFamilia eine Anlaufstelle ein und legten damit den Grundstein, um das Thema aus der Tabuzone zu holen. Als Ansprechpartner für Jugendhilfe, Schulen und andere Institutionen bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 2002 fachliche Unterstützung in Verdachtsfällen sowie Beratung und Therapie für Betroffene.

Zum 20-jährigen Bestehen von kizz hatte Pro Familia unter dem Motto „(kein) Grund zu feiern“ ins Schwelmer Ibach-Haus eingeladen. Die Tatsache, dass Bedarf für die wichtige Arbeit der Ambulanz besteht und dieser während der Pandemie bundesweit angestiegen ist, war bitterer Beigeschmack der Feierstunde.

„Hier hat Politik Verantwortung zu übernehmen; sie muss die Gründe für den Anstieg der Fälle analysieren und in das zukünftige politische Handeln einfließen lassen. Und die Politik übernimmt auch Verantwortung. So wird diese Ambulanz aus Mitteln der Kommunen und des Kreises finanziert“, so Landrat Olaf Schade.

Sein Versprechen: „Der Ennepe-Ruhr-Kreis wird mit mir als Landrat weiterhin die Finanzierung aufrechterhalten und Ihre wichtige Arbeit, die letztendlich auch eine Investition in die Gesellschaft ist, honorieren

