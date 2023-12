Kindern Lesen beibringen: Worauf Gevelsberg stolz sein kann

Gevelsberg Kindern Lust am Lesen vermitteln: Es gibt einen Grund, warum das in Gevelsberg seit zehn Jahren so gut klappt. Und es gibt neue Ziele.

Der Verein Mentor – Die Leselernhelfer Gevelsberg hilft nun schon seit zehn Jahren Schulkindern an allen ortsansässigen Schulen bei ihrem Einstieg in die Welt der Bildung.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Arbeit und freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre“, drückte die erste Vorsitzende, Susanne Schumacher, kurz vor Beginn der großen Feierstunde im Zentrum für Kirche und Kultur ihre Freude über das runde Jubiläum aus. Zahlreiche Gäste hatten sich eingefunden, um mit den Leselernhelfern zu feiern. Darunter nicht nur Freunde und Förderer, sondern auch die heimische Landtagsabgeordnete Ina Blumenthal, die stellvertretende Bürgermeisterin Sonja Dehn sowie Andrea Pohlmann-Jochheim, 2. Vorsitzende im Bundesverband von Mentor. Schirmherr Jürgen Banscherus schickte ein Grußwort aus der Schweiz: „Für mich ist es eine Ehre, Teil Ihrer Gemeinschaft zu sein.“

Zahlreiche Gäste haben sich im Zentrum für Kirche und Kultur eingefunden, um gemeinsam mit Mentor – Die Leselernhelfer Gevelsberg e.V, das zehnjährige Bestehen des Vereins zu feiern. Foto: André Sicks / Privat

Klaus R. Wortmann, der insgesamt 36 Jahre lang als Gemeindepfarrer im Dortmunder Stadtteil Hörde und später als Superintendent gearbeitet hatte, gab seinerzeit den ersten Anstoß. Als Pensionär, so erinnert er sich , hatte er sich vorgenommen, ehrenamtlich in einem neuen Lebensbereich zu arbeiten. So kam es, dass Wortmann am 1. Oktober 2013 mit sieben ebenfalls Interessierten in seinem Wohnzimmer saß und den Verein Mentor – die Leselernhelfer Gevelsberg gründete. Heute zählt der Verein 91 aktive Leselernhelfer, die 102 Kinder betreuen, lobte Andrea Pohlmann-Jochheim vom Bundesverband in ihren Grußworten das Engagement der Gevelsberger und stellte mit Blick in Richtung Klaus R. Wortmann begeistert fest, dass es in den letzten zehn Jahren rund „750 Kinder und Jugendliche“ waren, die „man hier vor Ort“ fürs Lesen und die Sprache begeistern konnten – „und es sollen noch viele mehr werden“.

Die Arbeit von Mentor – Die Leselernhelfer Gevelsberg ruht auf drei Säulen: den Grundschulen, den weiterführenden Schulen und dem Café International in der Stadtbücherei, das 2015 mit dem Ankommen geflüchteter Menschen ins Leben gerufen wurde. An allen drei Orten kommen die ehrenamtlichen Mitglieder zum Einsatz, um Kinder, Jugendliche und Geflüchtete gezielt durch eine individuelle Förderung in ihrer Lese- und Sprachkompetenz zu unterstützen. Zwei der ersten Stunde, Gisela Cappel und Karl Wilhelm Hunsdiek, berichteten davon, was die Mentoren motiviert. Begeistert erzählten sie, wie ihre Schützlinge von der 1-zu-1-Betreuung profitieren. Man sei eine Bezugsperson, der die Kinder vielleicht erstmals von ihrem Kummer erzählen. Wertschätzung lasse das Selbstwertgefühl des Kindes steigen, es werde mutiger und engagierter in seiner Klasse. Auch das Lesecafé sei eine „nachhaltige Idee“. Von ihm können auch andere Sprachinteressierte profitieren. „Unser Bild von den notleidenden Menschen, die vom Schicksal hart getroffen sind, hat sich dadurch auch verändert.“ Was diese Arbeit so besonders mache? Beide heben den engen persönlichen Kontakt hervor, der zu „Offenheit“ und „Verständnis“ führe.

Neun Jahre lang stand Klaus R. Wortmann an der Spitze von Mentor – Die Leselernhelfer Gevelsberg e.V; 2022 wechselte er in die zweite Reihe und übergab den Vorsitz an Susanne Schumacher. Foto: André Sicks / Privat

Musikalisch rundeten die Auftritte der städtischen Musikschule die Veranstaltung, die von Christiane Tovar moderiert wurde, auf stimmungsvolle Weise ab. Auch vom Improvisationstheater „Die Hottenlotten“ aus Bochum zeigte sich das Publikum begeistert und spendete abschließend viel Applaus

