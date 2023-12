Kirche spart beim Heizen: Gottesdienste werden ausquartiert

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Die katholischen Gemeinden sparen noch mehr beim Heizen der Kirchen. Folge: Einige Gottesdienste werden woanders gefeiert.

Ab Januar werden wieder einige Gottesdienste in der Propstei St. Marien, die sich über Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal erstreckt, in den Gemeinderäumen gefeiert. Im Wesentlichen wird es so sein, wie es bereits im vergangenen Winter gehandhabt wurde. Ziel ist es, den Energieverbrauch der Kirchen noch einmal zu reduzieren.

Da aber niemand in einer kalten Kirche krank werden soll, gibt es folgende Alternativen ab Januar:

Schwelm

Die Gottesdienste am Montag und Freitag ziehen ins Gemeindezentrum. Die Gottesdienste am Mittwoch, Samstag und Sonntag bleiben in der Kirche.

Gevelsberg

Die Gottesdienste in St. Engelbert am Donnerstag und Sonntag ziehen ins Gemeindezentrum. Die Gottesdienste im Haus Maria Frieden am Donnerstag und Samstag bleiben dort.

Ennepetal

Die Gottesdienste in Herz Jesu am Mittwoch und Sonntag ziehen ins Gemeindezentrum. Die Gottesdienste in St. Johann Baptist am Donnerstag und Sonntag bleiben in der Kirche.

Alle Gottesdienstbesucher und -besucherinnen werden um Verständnis gebeten und sind dazu eingeladen, die Gottesdienste an einem anderen Standort in der Propstei zu besuchen, wenn dort die Bedingungen besser passen. Auch die AG-Energie dankt allen, die beim Energiesparen helfen

